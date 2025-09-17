Dos comisiones sobre la ola de fuegos sin mucho recorrido en el Parlamento

El pleno del Parlamento gallego debatirá la semana próxima las peticiones de BNG y PSdeG relativas, respectivamente, al impulso de una comisión de investigación sobre la ola de incendios de este verano, y de otra de seguimiento sobre el dictamen posterior a la crisis incendiaria de 2017, cuyas conclusiones se cerraron en 2018, para analizar su cumplimiento. Los populares, con mayoría absoluta, se reservan su voto, pero anticipan que hay mal «clima» previo para el acuerdo.

Así lo trasladó el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de la Cámara autonómica, donde hizo hincapié en que se solicitan las comisiones después de «descalificaciones y peticiones de dimisión francamente rocambolescas» tanto por parte del BNG como del PSdeG demandaron la renuncia de Alfonso Rueda.

«Ahora se nos pide, después de intentar el linchamiento público, ver si celebramos un juicio para justificarlo», argumentó el portavoz popular, quien, en todo caso, afirmó que, si este «clima» inicial cambia, el PP siempre estará abierto a abordar propuestas «constructivas». Precisamente, sin cerrarse a nada, recordó la comisión de investigación post ola de incendios de 2017, que ve útil.

Lo hizo para defender, en la línea de Rueda, que la mayoría de sus medidas están en marcha. Un extremo del que duda el PSdeG. Tanto es así que la viceportavoz segunda, Lara Méndez, ratificó que su grupo defenderá en el pleno de la semana que viene que se active «en el plazo máximo de un mes» una comisión de seguimiento sobre el dictamen de 2018.

El objetivo, precisó la dirigente socialista, es que haya «un control real y hasta las últimas consecuencias». De hecho, Méndez enfatizó que su grupo no cierra la puerta a la posibilidad de acudir a la Fiscalía si lo considera necesario. «No vale de nada lamentarse si antes no se hizo absolutamente nada en prevención. Lo que toca ahora es exigir responsabilidades de cumplimiento», sentenció.

«Lo que falló» en la ola de incendios de agosto es lo que, por su parte, según sostuvo Olalla Rodil, viceportavoz de la formación en la Cámara, quiere clarificar el BNG en una comisión de investigación. En ella también quiere abordar otras cuestiones, como la existencia de vacantes en el operativo de extinción, la «falta» de personal que mantuvo «paradas» motobombas» y, en definitiva, conocer «por qué había menos medios que hace 16 años».

Rodil incidió en que, en realidad, «el preludio» de estos grandes incendios se produjo en 2022. Por ello, responsabilizó de la situación de este verano a la «política del PP para el medio rural» y afeó al partido que lidera Rueda «las consecuencias».