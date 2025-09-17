Cinco encapuchados fuerzan una nave en Negreira y roban el coche de Protección Civil

Una nave que el Concello de Negreira (A Coruña) tiene en un polígono empresarial fue asaltada por cinco encapuchados la madrugada del lunes al martes que robaron el vehículo pick up de la Agrupación de Protección Civil en Negreira, más un remolque cargado de material, herramientas, cable y útiles variados. Esta camioneta es muy utilizada por los voluntarios para sus labores diarias y el control de actos masivos.

El robo quedó registrado por las cámaras de vigilancia, en cuyas grabaciones se ve a un grupo de 5 personas encapuchadas forzando el portón de entrada. Hay constancia de que el lunes por la noche ya se habría producido «un butrón» en las instalaciones para estudiar el contenido.