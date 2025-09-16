La Xunta amplía la búsqueda en el extranjero para captar talento

Galicia mira cada vez con más intensidad al extranjero para paliar las consecuencias de una población que no para de envejecer y que encima registra una tasa de natalidad muy baja. Sin ir más lejos, hace dos semanas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señalaba la demografía como el principal reto educativo de Galicia: «Hace falta savia nueva de fuera». Y ahora, la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ultima la creación de una unidad cuya misión será captar talento y profesionales con alta cualificación para cubrir las vacantes del sistema productivo autonómico.

Esta unidad la integrarán nueve empleados públicos que serán los encargados de identificar las necesidades gallegas y de definir los «caladeros» en los que «pescar» trabajadores para incorporarlos al mercado laboral gallego. La configuración de esta plantilla y sus funciones se está ahora negociando con los sindicatos, lo mismo que la estructuración del Servizo Galego de Emprego.

«Es una hoja de ruta abierta. El objetivo es captar, retener y promover talento para facilitar la cobertura de vacantes de forma ordenada, planificada y siempre atendiendo a las necesidades das empresas», valora el departamento dirigido por José González.

La Xunta ya trabaja en la captación de talento, pero como se explica en el documento que justifica la creación de este nuevo servicio, está más orientado a conseguir el retorno a la comunidad de los emigrantes gallegos o de sus descendientes y a facilitar la integración de los migrantes que se encuentran en Galicia de forma irregular para que puedan obtener el permiso de residencia y de trabajo.

Razones demográficas y laborales

Pero esto resulta insuficiente y se acudirá a extranjeros que nada tengan que ver con la comunidad gallega. La Consellería de Emprego da las razones en la memoria explicativa: la esperanza de vida en Galicia es de 83,95 años —de las más altas de Europa—, pero la tasa de natalidad es «muy baja», lo que deriva en el «sobreenvejecimiento» de la población (la edad media ahora es de 48,36 años, frente a los 45,91 de 2014), lo que genera «un fuerte impacto en el futuro» de la actividad laboral.

Ante este escenario, la Xunta señala la necesidad de emprender acciones para afrontar el reto del relevo generacional en el mercado de trabajo gallego, «en el que se encuentran dificultades para cubrir las vacantes que se producen y que se van a producir de manera más intensa en los próximos diez años por la jubilación de la generación baby-boomers».

Con el fin de incrementar la población activa y dar cobertura a esas vacantes que los retornados no completan, la Consellería de Emprego sostiene que por eso «se hace preciso atender otro escenario necesario, «como es la atracción de talento extranjero o de terceros países».

Y dada la envergadura de esta actuación para captar talento se crea el servicio con nueve empleados, tanto por la diversidad de medidas que hay que poner en marcha como por la singularidad del programa, «que no solo implica una oferta laboral, sino también la realización de tareas como la identificación de perfiles susceptibles de incorporarse al mercado laboral gallego y de los sectores productivos de interés, selección de las empresas participantes en los programas de atracción de talento, prospección de los perfiles profesionales necesarios o identificación de los países...».

Como tareas concretas, se señala, por ejemplo, articular procedimientos para realizar los contratos en origen, apoyar la tramitación de los visados y permisos de trabajo y residencia o identificar agentes de interés internacional para el establecimiento de redes de cooperación, tal que embajadas, agencias de empleo extranjeras u organismos multilaterales.

Este servicio, obviamente, seguirá también con su misión anterior, la de promover el retorno a la comunidad de los gallegos —o sus descendientes— que tuvieron que emigrar en el pasado.