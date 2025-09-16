La sequía estival arroja una factura climática de 853 millones en Galicia

Pocos veranos climatológicos han sido más secos en la comunidad que este último. Así lo señala Meteogalicia, que puso cifras la pasada semana a esta escasez de precipitaciones durante los meses de junio, julio y agosto. En ese periodo se recogieron de media 51 litros por metro cuadrado en las 16 estaciones de referencia en la comunidad. Según el ente público, hay que retrotraerse hasta los meses estivales de 1981 para encontrar una sequía similar a la registrada en 2025.

Una situación, derivada de la emergencia climática, que obligó a la Xunta a declarar en agosto la prealerta por sequía en hasta 20 concellos y que ha supuesto pérdidas económicas en la comunidad de hasta 853 millones de euros por la reducción de cosechas, la mayor tensión en el suministro de agua y el alza de costes en sectores como la agricultura o el turismo, entre otras casuísticas.

Así se extrae de un estudio elaborado por la Universidad de Mannheim y el Banco Central Europeo (BCE), que supone uno de los primeros cálculos estimados de los efectos macroeconómicos de la sequía, los episodios extremos de calor y las inundaciones. Es decir, en este cómputo no se incluyen las consecuencias monetarias de la ola incendiaria que durante los meses de julio y agosto arrasó más de 120.000 hectáreas en Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense, con un importante impacto en sectores productivos como la ganadería, la agricultura o la viticultura.

Precisamente por ello, los investigadores califican sus propios cálculos como «conservadores». Y es que, además de los incendios, el modelo no incluye fenómenos que actúan de forma conjunta como puede ser la escasez de precipitaciones cuando se combina con episodios de olas de calor o «efectos secundarios» de estos eventos climáticos extremos como el absentismo laboral por golpes de calor, la pérdida de productividad en fábricas afectadas o los sobrecostes fiscales para reparar daños y sostener a los sectores vulnerables.

El objetivo de los científicos con este análisis es proporcionar a los responsables políticos una radiografía temprana del impacto económico de estos fenómenos atmosféricos, antes de que las estadísticas oficiales salgan a la luz. El informe realizado por los investigadores de la universidad alemana apunta, además, que la previsión es que esta factura climática derivada de la ausencia prolongada de precipitaciones se duplique en tan solo cuatro años, con una previsión de pérdidas en Galicia de casi 2.200 millones de euros en 2029.

Solo en tres comunidades autónomas la ausencia de precipitaciones durante el último verano arroja unas pérdidas económicas totales más elevadas que en Galicia: la Comunidad de Madrid —que es además la región más afectada de toda la Unión Europea— con una factura de 3.423 millones de euros; Andalucía, con perjuicio de 2.203 millones, y la Comunidad Valenciana, con 1.328 millones.

Estos datos se pueden detallar todavía un peldaño administrativo más, ya que la provincia de A Coruña figura también en el análisis como una de las provincias europeas en el que las escasas lluvias han tenido una mayor afectación. Los investigadores cifran en 370 millones las pérdidas económicas que la sequía sufrida durante los meses de junio, julio y agosto deja en la provincia herculina. Una cifra muy similar a la que registra la comunidad autónoma de Aragón en su conjunto.

El coste de la innacción europea frente a las olas de calor, inundaciones y sequías de este verano se estima en 43.000 millones de euros a corto plazo (2025), cifra que puede llegar a 126.000 millones para 2029, con pérdidas en España estimadas en 12.000 millones de euros solo para este año y de 34.000 para 2029.

El estudio sentencia que el cambio climático está remodelando ya el desarrollo económico de la Unión Europea y las consecuencias de no actuar pueden ser mucho mayores que las de invertir en medidas de adaptación. Entre ellas, los autores citan una mejor gestión del agua, la protección contra el calor en las ciudades o refuerzos en infraestructuras críticas.

«Contar con estimaciones tempranas permite orientar las ayudas y diseñar estrategias de adaptación mientras los efectos de los episodios extremos aún se están notando», señala Sehrish Usman, investigadora principal. No obstante, advierte de que las inversiones necesarias son costosas y deben ir de la mano de políticas ambiciosas de reducción de emisiones. Solo así podrán minimizarse los peligros económicos y sociales de un clima cada vez más imprevisible.