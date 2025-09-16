Rueda afirma que decidirá sobre la moratoria del eucalipto sin «condicionantes»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sostiene que su Gobierno está tomando «medidas desde el primer momento» para combatir los incendios y asegura que «de aquí a final de año» se tomará una decisión sobre la moratoria de eucaliptos —que finaliza precisamente con 2025— y que será una determinación adoptada «fuera de condicionantes políticos».

Así se pronunció el mandatario gallego sobre una de las principales peticiones de los manifestantes que protagonizaron este domingo una movilización en Santiago de Compostela para reclamar medidas que eviten otra ola de incendios como la registrada este verano.

Respecto a las peticiones de la plataforma asociativa «Por un monte galego con futuro», el presidente gallego ha reiterado que se están tomando medidas «desde el primer momento» de modo que algunas de sus demandas ya están en vigor. En concreto, con respecto al fin de la moratoria implantada en 2021 para nuevas plantaciones de eucalipto en Galicia, que finaliza en diciembre de este año, Rueda apuntó que «de aquí a final de año» se tomará una decisión sobre la posibilidad de prorrogarla o dejarla sin efecto.

Por otro lado, el mandatario opinó que la movilización del domingo «tuvo una afluencia menor» de lo «esperado». «Somos muchos más los que estamos en contra de los incendios e incendiarios» que los que se manifestaron, proclamó.