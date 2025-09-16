Rechazo unánime de las comunidades a la propuesta de la PAC de Bruselas

El no a la nueva PAC propuesta desde Bruselas es unánime. Los responsables autonómicos de Agricultura rechazaron la propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre el diseño y los presupuestos de la futura Política Agraria Común (PAC) en el consejo consultivo presidido por el titular del ramo, Luis Planas, y que servía de reunión preparatoria del próximo Consejo de Ministros del ramo la Unión Europea, que se celebrará los días 22 y 23 en Bruselas y que abordará la propuesta europea para el presupuesto 2028-2034.

Planas ha pedido a las autonomías apoyo y una «estrategia» frente a la propuesta de la CE, que el Gobierno español ve insatisfactoria, según declaró el propio ministro. En concreto, el proyecto de Bruselas plantea incluir la PAC y el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero en un megafondo en el que los países comunitarios tendrán más responsabilidad.

Medio Rural, cuya titular, María José Gómez acudió ayer a Madrid, ya había dejado clara su postura en varias ocasiones. La semana pasada insistió en ella el director xeral de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño, al expresar en el Parlamento gallego el rechazo del Gobierno gallego a la nueva PAC propuesta por la Comisión Europea por entender que la propuesta «supone el desmantelamiento del modelo actual de la política agraria europea, en estos momentos basado en dos pilares con dos fondos diferenciados y que permite asegurar la renta de los agricultores y, al tiempo, promover el desarrollo rural». Según denunció Cerviño, esa nueva PAC ya no sería «ni política, ni agraria, ni común».

El Gobierno central llamó a lanzar «un mensaje común y fuerte», como destacó Planas antes del encuentro. «Es un tema en el que realmente nos jugamos mucho», defendió, para urgir a un frente común, no solo de Gobierno y autonomías, sino también de organizaciones agrarias. Con todo, el ministro de Agricultura augura que se presenta una «tarea larga, compleja y difícil» y avanzó que pedirá a Bruselas que fije «claramente» la «correspondencia» entre las actuaciones y los fondos que se les dedicaban en el pasado y los que se le dedicarán en el futuro.