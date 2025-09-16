Rechazo formal de la Xunta al mapa estatal de autobuses

Como era lo previsible, la Xunta trasladó ayer formalmente su rechazo al nuevo mapa estatal de transporte por carretera elaborado por el Gobierno central. El pasado 23 de julio las comunidades del PP ya habían expresado en bloque su oposición a este segundo intento de ordenar el mapa concesional, pero aún así, el Ministerio de Transporte puso sobre la mesa su propuesta, consistente en que el Gobierno asumiría todos los servicios de autobús que las comunidades no quisieran prestar en el marco del nuevo mapa concesional.

Con esta decisión se pretende sortear el principal escollo del anterior modelo que suscitó un profundo rechazo entre las comunidades autónomas, ya que se procedía a la supresión de rutas y paradas para reducir los tiempos de viaje, dejando en manos de los gobiernos autonómicos que se hiciesen cargo de esos servicios anulados.

En el caso de Galicia, eso supone la desaparición de 87 paradas y 90 recorridos internos en 22 concellos con una población de 130.000 habitantes.

Ayer, la Xunta le envió una carta para tasladarle su rechazo por considerar la propuesta una imposición unilateral y pide abrir un debate nacional.