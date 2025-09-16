La ola de fuegos retrasará el envío a la UE del informe sobre la situación del lobo
El documento quiere incluir la incidencia de los incendios sobre la especie
REDACCIÓN
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó ayer que los datos sobre el lobo están siendo actualizados de nuevo para comprobar el impacto, a su juicio «no menor», que hayan podido tener en su población los incendios de agosto y por ello se pedirá otro aplazamiento a la Comisión Europea.
Morán recordó que España ya había pedido un aplazamiento para remitirle el informe sexenal sobre la especie tras dos recursos de inconstitucionalidad respecto a la aprobación de la Ley de Desperdicio del Inventario, que en la práctica permite la caza del lobo al norte del río Duero.
Añadió que a esa la sucedieron otras cuestiones, como los incendios de agosto, siendo Galicia, Castilla y León y Asturias, donde se asienta la mayor población, las zonas más afectadas. Por eso defiende que a la Comisión Europea hay que darle los datos lo más actualizados posibles y es en eso en lo que están trabajando en estos momentos, explicó.
