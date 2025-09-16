Galicia prepara una ley para borrar la huella digital de víctimas de ciberacoso

El incremento del uso de las nuevas tecnologías ha llenado nuestro día a día de facilidades, pero también de complicaciones. El acoso a través de la red es cada vez más común y, es por ello, que el Ejecutivo gallego tiene entre sus propósitos poner en marcha un servicio autonómico de borrado de la huella digital de las víctimas, la mayoría mujeres, menores e integrantes del colectivo LGTBI, con el objetivo de que estas «puedan recuperar su intimidad y reconstruir su reputación».

Este sería uno de los puntos fundamentales de la ley gallega de acoso y violencia digital que la Xunta busca impulsar y que, cuyo anteproyecto se somete, desde este martes, a consulta pública. Se trata, en palabras del presidente autonómico, Alfonso Rueda, de una medida «pionera» entre las comunidades: «Este tipo de acoso cada vez está más presente y con formas más complejas. Es necesario tener una normativa específica».

El borrado de la huella digital está encaminado a facilitar la eliminación del material digital accesible en red que se haya utilizado como instrumento de acoso o violencia digital, algo que «muchas veces va de la mano de la violencia sexual, lo que hace a las mujeres aún más vulnerables», tal como apuntó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García. Para poder solicitar este servicio, será preciso que la víctima cuente con una sentencia firme. La norma también prevé que se permita la detección de la geolocalización no consentida.

La Xunta aspira, asimismo, poner en funcionamiento un espacio virtual de carácter gratuito que sirva de asesoramiento a las víctimas para prevenir otros posibles ataques a través de la red. «La finalidad es que sepan reaccionar y tomar las medidas necesarias», detalló la responsable de Igualdade.

Para «proporcionar herramientas» ante una violencia que genera «importantes riesgos», García detalló que se desarrollarán programas psicopedagógicos de intervención especializada en adicciones a las nuevas tecnologías dirigidos tanto a menores como a sus familias. A esto se sumará el incremento de medidas de prevención y sensibilización en el ámbito educativo, tanto en secundaria, cuando los menores tienen sus primeros móviles, como en la universidad.

Termómetro Acoso Escolar

Se trata de un cuestionario digital que los docentes podrán activar en cualquier momento del curso, tanto en un aula concreto como en todo el centro, ante la sospecha de una posible conducta contraria a la convivencia entre el alumnado.

«Está orientado a prevenir y actuar cuando se produzcan los casos de acoso en los centros, que tienen que seguir siendo espacios seguros», alegó Rueda, a la vez que insistió en que «los abusones no pueden tener cabida en los colegios gallegos».

Esta herramienta se podrá utilizar en los últimos cursos de Educación Primaria (5º y 6º), en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. El test será anónimo y, una vez completado, se generará de forma automática un informe detallado para el aula, que incluirá indicadores clave sobre la convivencia o el bienestar emocional del grupo y la detección de posibles casos de acoso. Esto servirá de base para la reflexión docente y para la toma de decisiones pedagógicas orientadas a la mejora de la convivencia y a la intervención educativa cuando sea necesario.