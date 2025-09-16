El alcalde de Monforte: «El Concello no fue consultado sobre el centro de migrantes»

El alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, aseguró ayer que el Ayuntamiento no fue «consultado ni informado» por parte de la Xunta sobre su decisión de abrir en esa localidad el primer centro específico para acogida de menores migrantes, dotado con 80 plazas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor local mostró su «sorpresa» por la visita de la conselleira de Política Social, Fabiola García, a Monforte de Lemos el sábado, y «por la falta de respeto institucional».

«No avisó al Ayuntamiento de Monforte. Le mandaremos una queja formal, para que, si es posible, aprenda modales», dijo el regidor.

José Tomé subrayó que el reparto de menores le corresponde al Estado, pero que cada comunidad es responsable de dónde ubica a esos menores. «Y el Ayuntamiento de Monforte no fue consultado, ni informado, ni es responsable de que esos menores vengan para Monforte, porque es una decisión exclusiva de la Xunta de Galicia».

Así las cosas, afirmó que Monforte es «una ciudad acogedora y abierta», pero también recordó que «le corresponde a la Xunta, porque es su competencia, integrar social y laboralmente a estas personas en el conjunto del territorio» y no solo en este municipio de la zona sur de Lugo.

En ese sentido, apuntó que la consellería pudo «llevar a esos menores a cualquiera de los 313 municipios de Galicia, y sobre todo pudo hacerlo en ciudades más grandes».

Sin embargo, «decidió hacerlo en Monforte. Las razones de por qué lo decidió así hay que preguntárselas a la Xunta, porque el Ayuntamiento no tuvo nada que ver». Esas instalaciones de acogida serán habilitadas, según comunicó la conselleira de Política Social, en el edificio residencial Francisco Suárez, de la entidad social Prodeme.

Por su parte, el Foro Galego de Inmigración denuncia el «racismo institucional» de la Xunta, por pretender «establecer guetos» de menores migrantes a través de centros específicos para su atención, que pretende buscar una respuesta contraria de la ciudadanía de la localidad lucense. Además, sostiene que los derechos de estas personas pueden verse «gravemente comprometidos» al establecer centros al margen del sistema de protección de menores que funciona en Galicia.

Por ello, exige una rectificación y la incorporación de estas personas menores de forma individual o en grupos pequeños a los dispositivos existentes en la comunidad autónoma, ya que «no puede haber centros específicos para un colectivo solo por su procedencia».

Asimismo, remarca que «existen recursos» del Gobierno central y además Galicia dispone de medios suficientes para acoger con todas las garantías un número «tan reducido» de niños. Con todo, ha recuerda que estas personas son el «futuro demográfico, social, económico y cultural» de Galicia.