La Policía Local de A Pobra encuentra los otros 1.500 kilos de cocaína con los que huyeron los narcos

En el operativo que tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado en A Pobra fueron intervenidos 1.500 kilos de cocaína que iban a bordo del remolque de uno de los dos vehículos en los que los narcos lograron escapar de la Policía Nacional en la travesía pobrense y que tuvieron que dejar atrás para huir. Pero desde el principio se sospechaba que en el remolque del otro vehículo podría haber también otra gran cantidad de droga. Los investigadores estaban en lo cierto, y la Policía Local de A Pobra hizo bingo en la tarde del domingo.

Una patrulla de la Policía Local de A Pobra localizó a las ocho de la tarde de este domingo otros 1.500 kilos de cocaína (80 fardos) ocultos en un solar abandonado de la zona rural, que se suman a los 1.500 kilos que, en otros casi 80 fardos, fueron decomisados el sábado.

La droga encontrada este domingo en A Pobra estaba oculta en un solar abandonado. / Cedida

Los tres hombres de nacionalidad colombiana que fueron detenidos el sábado por la tarde en la aldea pobrense de Virxe do Monte como sospechosos de haber participado en la descarga de la droga permanecen en la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira, que lleva a cabo la investigación, junto a la de Vigo, y pasarán este martes a disposición del Juzgado de Muros, que la dirige.

Al parecer, los tres detenidos podrían haber llegado a bordo de un narcosubmarino desde el que supuestamente descargaron la droga en la playa de Cabío en la madrugada del sábado.

El hallazgo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional, que informó de la existencia de un posible segundo alijo. Los agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que este podría encontrarse y, finalmente, lo localizaron.

Así pues, en total, entre la droga interceptada en la madrugada del sábado y la encontrada ayer son aproximadamente 3.000 los kilos de cocaína incautados.

