En estado grave los cinco brigadistas heridos en el incendio de Barreiros, en Lugo
Todos han sido trasladados del Hospital da Mariña a la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
Los cinco brigadistas heridos en un incendio registrado en el municipio lucense de Barreiros han sido trasladados a la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Según han informado fuentes sanitarias, los cinco han sido evacuados desde el Hospital da Mariña al CHUAC, donde permanecen ingresados con pronóstico grave, por quemaduras de segundo grado.
Uno de los brigadistas tiene 24 años, tiene afectado el 25% del cuerpo y resultó intoxicado por inhalación de humo. Otro de los profesionales, de 25 años, tiene el 15% del cuerpo afectado por las quemaduras de segundo. El tercero de estos brigadistas tiene 24 años y las heridas afectaron a un 10% de su cuerpo. Además, otro de los bomberos tiene 29 años y una afectación del 8% y, por último, el quito de los brigadistas, de 27 años, tiene heridas en el 5%.
El incendio continua activo
Fuentes de la Consellería de Medio Rural han explicado que el incendio, registrado a las 16.15 horas del domingo en la parroquia de San Xusto de Cabarcos y que obligó a cortar un tramo de la A-8, continúa activo y afecta ya a 80 hectáreas.
En las labores de extinción participan 23 agentes, 31 brigadas, 27 motobombas, cuatro palas, cuatro técnicos, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y tres aviones.
- Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking
- Decomisan 1.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal tras una persecución
- Detenidos tres colombianos sospechosos de haber participado en la descarga de cocaína de A Pobra
- Galicia limita el uso de IA para corregir exámenes: solo ‘apps’ autorizadas
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- El Gobierno notifica 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a plataformas digitales para que retiren sus anuncios
- Miles de personas marchan en Santiago contra la gestión de la Xunta de los incendios
- Los pisos turísticos ganan 4.500 plazas en verano pese al control del Gobierno