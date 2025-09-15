Besteiro afea «improvisación» de la Xunta en las ayudas tras los incendios
REDACCIÓN
El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda de «improvisación» y «falta de previsión» tras los incendios que este verano afectaron a la comunidad, asegurando que «lo grave es que seguimos sin saber cuánto dinero va a aportar la Xunta». «No hubo prevención, no hubo coordinación. Ahora tampoco hay planificación presupuestaria», aseveró el líder del PSdeG desde la parroquia ourensana de San Vicente de Leira, en donde se reunió con los vecinos afectados por los fuegos en la misma jornada en la que Santiago acogía una manifestación secundada por el Bloque Nacionalista Galego.
«Volvemos aquí para cumplir el compromiso con la gente. Iniciamos un plan de acciones en todas las zonas afectadas de Galicia, ayudando a tramitar ayudas, porque cada día cuenta y porque nadie puede quedar atrás», aseguró el socialista, que advirtió que exigirá a la Xunta una respuesta inmediata, ordenada y con una dotación presupuestaria suficiente; y también que se amplíe el plazo para que las personas afectadas puedan solicitar las ayudas. «¿Van a recibir ayudas todas las personas y todos los sectores afectados? Eso es lo que exigimos», aseveró.
Estas ayudas, continuó Besteiro, deben tener un enfoque integral y no solo compensatorio, «servir para recuperar el patrimonio y no simplemente para indemnizar», asegurando que «recuperar el medio rural también implica que esas ayudas sirvan para que la gente viva aquí».
«La Xunta y el Partido Popular miraron para otro lado. No supieron prevenir, ni planificar la extinción, y ahora tampoco son capaces de planificar las ayudas de una forma ordenada. Llevan 17 años gobernando y no cambiaron de política. Nosotros apostamos porque todas las administraciones colaboren: la Xunta, el Estado, las diputaciones y los concellos. Porque de lo que se trata es de recuperar nuestro patrimonio y la vida de la gente de aquí», zanjó al respecto.
