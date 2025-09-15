Activo un incendio forestal en Lugo que afecta a 20 hectáreas
El concello de Barreiros pidió precaución a los vecinos y que acaten las órdenes de los efectivos
REDACCIÓN
Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio lucense de Barreiros, que al cierre de esta edición afectaba a más de 20 hectáreas, según detalló la Consellería de Medio Rural.
El fuego comenzó a las 16:15 horas en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, y hasta el punto se movilizaron dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, seis helicópteros y tres aviones, además de los efectivos de la Brif con base en Asturias.
Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT), el humo obligó a cortar la A-8 desde el kilómetro 524 en As Eiras al 534 en A Pena en sentido creciente en dirección Baamonde.
Por su parte, el ayuntamiento de Barreiros, a través de redes sociales, pidió precaución a los vecinos del municipio y que acaten las órdenes de los efectivos que trabajan en el operativo.
