El 30% del monte está sin limpiar: de propietarios desconocidos a fallos catastrales

Tras el peor agosto del siglo en cuanto a incendios forestales, la gerente del Servicio Agrario Galego (Seaga) y antigua alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro (1975) explica las tareas de prevención que lleva a cabo esta sociedad en los municipios gallegos. De media, casi el 70% de la superficie de la comunidad está gestionada, indica, una cifra que, si bien revela que «hay que seguir trabajando», no es «tan elevada», y en la que influyen diversos factores, como los propietarios desconocidos, los que no limpian sus fincas o los errores que persisten en el catastro.

El servicio, explica, se encarga de ejecutar el Convenio de gestión de biomasa que tienen la Fegamp y la Medio Rural, del que forman parte más de 280 concellos. «Cuando un concello está adherido al convenio y tiene su plan de prevención aprobado, puede acogerse a una serie de actuaciones», continúa la gerente de Seaga. «Por un lado, las inspecciones de las fajas secundarias que rodean los núcleos rurales», que detectan aquellas parcelas «sin gestionar», que no «cumplen» con el convenio, según el que «no pueden tener ni eucalipto, ni acacia, ni un matorral que supere el metro de altura». «La inspección empieza a partir del 31 de mayo, fecha hasta la que los propietarios todavía pueden limpiar sus parcelas desde principio de año», indica.

Es en base a estas inspecciones, que realizan «técnicos específicos para este trabajo» y que solicitan los concellos, en el año 2024 había «un 67,86% de superficie gestionada». Una media que se mantiene desde 2021, cuando se iniciaron estas labores: ese año, por ejemplo, fue de un 66%; y al siguiente, de un 69%. Por lo tanto, continúa Piñeiro, «hablamos de un 32,14% de parcelas que no están gestionadas», señala.

Dentro de este porcentaje, además de los «propietarios desconocidos y los propietarios que no gestionan sus parcelas», se encuentran con «una dificultad muy grande, que es el catastro», indica, que es su fuente de datos y «muchas veces no está actualizado, tanto a nivel de propiedad como cartográfico», con «parcelas que no se corresponden en el terreno con lo que tenemos en plano». Estas «irregularidades», asegura, hay que corregirlas.

A mayores, los concellos «pueden solicitar hasta 10 hectáreas de ejecución subsidiaria» gratuita, y «hasta 12 kilómetros de limpieza en las vías municipales». Además, en las parroquias priorizadas —en las que hay mayor probabilidad o riesgo de incendios— se ofrece a los propietarios «firmar un contrato directamente con Seaga, por el que todos los años gestionamos su parcela con un precio bonificado por Medio Rural, de 420 euros por hectárea», que es «muy inferior al precio de mercado». En base a los datos de 2024, señala, en torno a un 15% de los propietarios emplean esta herramienta, y la ejecución es de un 97% —los casos en los que no se hace es por problemas de acceso, asegura—. La limpieza de las vías municipales se acomete al 100%.

«Esto nos hizo recapacitar»

«Para mí el convenio es una herramienta fundamental en la prevención. Y los concellos deberían solicitar más actuaciones de esta herramienta, porque para ellos además es totalmente gratuito», asegura Piñeiro. El próximo año, en todo caso, esperan un incremento de trabajo, no solo por los anuncios que hizo el presidente de la Xunta hace unas semanas —que se duplicarían los inspectores y que se asumiría la competencia de ordenación de ejecución en los concellos de menos de 10.000 habitantes para sacarles esta carga de trabajo, entre otros— sino porque «la situación de este verano nos hizo recapacitar a todos». «Muchos alcaldes y alcaldesas están llamando porque quieren participar en estas actuaciones», asegura.

Luisa Piñeiro | Gerente de Seaga «No es necesario aumentar las franjas de protección de 50 metros»

Las dificultades para localizar a los propietarios desconocidos y los largos procesos burocráticos para entrar en sus parcelas o poner sanciones son algunos de los impedimentos de la legislación actual, si bien la gerente de Seaga señala la necesidad de emplear todos los recursos disponibles en el convenio de gestión de la biomasa, como la protección a las viviendas aisladas. De este modo, apunta, la franja de protección alrededor de los núcleos puede aumentar exponencialmente.

En Galicia hay un gran problema con las parcelas de propietarios desconocidos. ¿Como se actúa en estos casos?

Entramos a limpiar las fincas cuando tenemos un contrato firmado o cuando hay una ejecución subsidiaria por parte del concello, es decir, cuando hay una orden de ejecución de esas parcelas que no cumplieron después de hacerles la inspección. No entramos directamente sin una comunicación. Si el propietario no es conocido, cuando se hace la inspección y se envían las notificaciones, estas vienen de vuelta porque son certificadas. Entonces se hace una publicación —en el Diario Oficial de Galicia (DOG)— para informar de que estas parcelas fueron notificadas, y después el concello emite esa orden de ejecución y solicita que se gestione. El concello nunca tiene coste para estas actuaciones que hacen dentro del convenio.

En vez de duplicar la protección en torno a los núcleos rurales, apela a emplear mecanismos como la protección de las viviendas aisladas

Las sanciones son pocas en proporción a las fincas sin limpiar, ¿por qué?

Es un proceso administrativo complejo y muy burocrático. Ahora lo vamos a simplificar para que no tengamos tanta burocracia, en todos los procesos, tanto en la ejecución como para sancionar a las personas que no cumplen con la limpieza de su parcela.

¿Sería positivo aumentar las franjas de protección a 100 metros, como han solicitado algunos partidos?.

Desde mí punto de vista, no aportaría demasiado. Aumentar a 100 metros no tiene sentido. Técnicamente, no hace falta, con tener esa franja gestionada es suficiente, pero no se trata solo de limpiar. Hay que gestionar la parcela y hay que poner unos cultivos que eviten desbrozar tan a menudo. Cuando vas a limpiar la primera vez, casi no puedes ni entrar, pero la segunda y la tercera vez ya no es lo mismo, con el paso del tiempo ya se autogestiona la maleza dentro de la parcela. Y ya no hablo de animales u otro tipo de cuidados. Además, hay otra alternativa que sí que me parece muy importante y que muchos de los concellos no están teniendo en cuenta: también damos la opción de proteger las viviendas aisladas. Hay muchos que no las tienen contempladas y eso es un peligro.

¿Qué implicaría la protección de estas viviendas aisladas?

Cuando una vivienda está fuera del núcleo rural, no deja de ser una edificación que también tiene que estar protegida, y dentro del convenio se da la posibilidad de que se haga un perímetro de 50 metros a su alrededor, lo que en algunos casos amplía las franjas de protección de manera brutal.