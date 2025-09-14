Rescatados tras pillarles la noche haciendo senderismo
REDACCIÓN
Santiago
Varias personas fueron rescatadas tras ser sorprendidas por la noche durante una ruta de senderismo por Carnota (A Coruña), en la zona de O Pindo. Fue el propio grupo el que llamó al 112 sobre las 21:45 horas, explicando que no tenían forma de continuar a oscuras. Acto seguido se habilitó un operativo conformado por la Guardia Civil, el GES de Muros y la Policía Local de Carnota. Dieron con los senderistas poco antes de las tres de la madrugada, que estaban en buen estado, por lo que los acompañaron a sus coches.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Xunta asumirá la limpieza de parcelas en concellos de menos de 10.000 habitantes
- Casi 357.000 fincas sin limpiar son de dueño desconocido o ilocalizable
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Puente diseña un tren de cercanías para Vigo, A Coruña y otras dos áreas
- Los pisos turísticos ganan 4.500 plazas en verano pese al control del Gobierno
- El Parlamento de Galicia insiste en reclamar el rescate de la AP-9 ante la «oportunidad única» abierta por la UE
- Galicia vacunará contra la gripe a niños de hasta 11 años en cincuenta colegios
- De bagazo de uva a biogás, bioplástico o cosmético