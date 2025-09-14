Rescatados tras pillarles la noche haciendo senderismo

Varias personas fueron rescatadas tras ser sorprendidas por la noche durante una ruta de senderismo por Carnota (A Coruña), en la zona de O Pindo. Fue el propio grupo el que llamó al 112 sobre las 21:45 horas, explicando que no tenían forma de continuar a oscuras. Acto seguido se habilitó un operativo conformado por la Guardia Civil, el GES de Muros y la Policía Local de Carnota. Dieron con los senderistas poco antes de las tres de la madrugada, que estaban en buen estado, por lo que los acompañaron a sus coches.