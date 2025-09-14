Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatados tras pillarles la noche haciendo senderismo

REDACCIÓN

Santiago

Varias personas fueron rescatadas tras ser sorprendidas por la noche durante una ruta de senderismo por Carnota (A Coruña), en la zona de O Pindo. Fue el propio grupo el que llamó al 112 sobre las 21:45 horas, explicando que no tenían forma de continuar a oscuras. Acto seguido se habilitó un operativo conformado por la Guardia Civil, el GES de Muros y la Policía Local de Carnota. Dieron con los senderistas poco antes de las tres de la madrugada, que estaban en buen estado, por lo que los acompañaron a sus coches.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents