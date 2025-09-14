Pontón llama a marchar hoy contra la «nefasta gestión» de la Xunta durante los fuegos
REDACCIÓN
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo ayer un llamamiento a los ciudadanos a participar en la manifestación que hoy se celebra en Santiago por los incendios que este agosto arrasaron Galicia y contra la «nefasta gestión» de la Xunta.
«Nada podemos esperar del PP en la lucha contra los incendios. Al contrario, va a continuar con las mismas políticas fracasadas que provocaron los mayores incendios de este siglo», aseguró la líder del Bloque desde Ordes.
El PP, continuó, «no va a rectificar» porque «no le importa», pero «hay que hacerle rectificar y para ello es clave la movilización social para decirle a la Xunta que queremos una Galicia que luche contra los incendios». Por ello, animó a participar «masivamente» en la marcha, porque «es posible» otra política forestal que permita que los ciudadanos «no tengan» que estar pendientes cada verano de la climatología y puedan «sentir seguridad».
