Galicia limita el uso de IA para corregir exámenes: solo ‘apps’ autorizadas

La inteligencia artificial, que no hace mucho era una idea abstracta más cercana a la ciencia ficción que a la realidad, ya es parte del día a día de millones de personas, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública. Una transformación a la que la educación no es ajena. Y lejos de lo que pueda parecer, no son solo los alumnos los que emplean estas herramientas para amenizar sus tareas o ganar tiempo. Basta con una rápida búsqueda en internet para localizar múltiples guías y programas de IA enfocados al ámbito docente, que evalúan trabajos, hacen cuestionarios de exámenes e incluso ponen nota. Un uso que abre la puerta a tantas posibilidades como problemáticas, generando un debate no solo legal, sino también moral en el ámbito educativo. Precisamente este es el aspecto en el que la Xunta ha querido adelantarse, impulsando el uso de estas herramientas en la educación pública gallega de forma reglada.

Se hará a través de la nueva Ley de Educación Digital que está desarrollando el Ejecutivo autonómico —que también regula aspectos como el uso de las pantallas entre los alumnos o los horarios de conexión digital de los docentes— y tendrá un capítulo dedicado a todo lo relacionado con el uso de la IA, tanto en los procesos de aprendizaje como en los procedimientos de evaluación y de gestión interna.

Según avanza a este diario la Consellería de Educación, con esta norma, lejos de prohibir el uso de estas tecnologías, se busca garantizar «que el criterio final siempre recaiga en el docente», puesto que, si bien no hay debate sobre su utilidad, estarán catalogadas como de «alto riesgo». Por este motivo, todos los recursos digitales asistidos por IA que empleen los profesores gallegos deberán estar previamente autorizados por la Xunta, en función de un análisis de riesgo y una «valoración ética rigurosa».

La nota final siempre recaerá en los docentes y serán únicamente herramientas de apoyo

Además, esta tecnología estará sujeta en todo momento a la supervisión docente y solo podrá ser empleada como herramienta de apoyo, al entender que la IA «no podrá sustituir las decisiones humanas» y solo será una fuente de información adicional a las tradicionales. En esta línea, la decisión final —la nota— «siempre recaerá en el profesor», en todo tipo de evaluaciones y todo tipo de formaciones, aseguran desde la cartera gallega de Educación que dirige el conselleiro Román Rodríguez.

Del mismo modo, la futura ley también regulará el uso de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este caso, el Centro de Innovación Educativa de Galicia —creado con el objetivo de afrontar los retos del futuro y la modernización de la enseñanza, que está operativo desde finales de 2022— será el encargado de probar las nuevas herramientas digitales de aprendizaje antes de su incorporación a las aulas.

Para prevenir el abandono

Finalmente, la IA también se empleará en la gestión interna del sistema educativo, que se regulará en la nueva normativa. Se hará a través del proyecto EdugalIA, en el que la Xunta lleva varios años trabajando. Tras haber sido definido por un consejo asesor en el que participaron investigadores de las universidades gallegas y del CSIC y personal de la Consellería, el proyecto se licitará en otoño y abarcará tres tareas fundamentales.

Por un lado, se empleará en la creación del expediente digital único del alumnado, que se mantendrá si el estudiante cambia de centro e incluirá datos de identificación, académicos o de necesidades específicas. De igual modo, a través de esta herramienta también se avanzará en la prevención del abandono escolar, usando la IA para anticipar posibles situaciones de riesgo y promover los casos de éxito. Finalmente, ayudará a mejorar la gobernanza del sistema educativo gallego a través de los procedimientos administrativos de la Consellería y haciendo un mejor aprovechamiento de datos.

Se trata de un proyecto pionero, que recientemente lideró el proceso de Compra Pública Innovadora, obteniendo la segunda mayor financiación de Galicia y la sexta de España de entre otros 20 proyectos. En total, cuenta con un presupuesto de 16,5 millones de euros, 9,9 captados a través del CPI y los otros 6,6 de la Xunta. La previsión es que se incorpore de forma progresiva en el sistema público de educación a partir de 2028, tras desarrollar una fase piloto.