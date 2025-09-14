Investigan a un vecino de As Pontes como presunto autor de un incendio en agosto

Un vecino del municipio coruñés de As Pontes está siendo investigado por la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ortigueira y agentes ambientales del Distrito I y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) como presunto autor de un incendio forestal.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, el incendio se habría registrado el pasado viernes 22 de agosto alrededor de las 20:30 horas en la parroquia de O Freixo, del mismo municipio. En el transcurso de la investigación, los efectivos actuantes constataron que ocurrió de forma intencionada y estaba relacionado con la eliminación de la maleza existente, la regeneración de los pastos y el propósito de ahuyentar a los depredadores del ganado existente en la zona.

Tras el análisis de la documentación recabada, los agentes lograron la identificación del presunto autor del mismo y procedieron a su investigación por un delito de incendio forestal, cometido, además, en un momento en el que la comunidad estaba siendo amenaza por varios focos de forma simultánea.

Actualmente, el riesgo de incendio es bajo en la mayor parte del territorio, excepto en la frontera de Ourense con León y Portugal. Precisamente en el país luso, a 100 km de Galicia, ayer unos 350 bomberos luchaban contra un fuego registrado en la zona de Murça, donde hoy se espera un aumento de las temperaturas.