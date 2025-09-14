El Gobierno notifica 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a plataformas digitales para que retiren sus anuncios

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) notificó 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, estos son pisos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo obtuvieron por no cumplir los requisitos legales.

Ante esto, las plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que pueden estar comercializándose en varias de ellas a la vez.

El Gobierno explica que, si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores recibió la solicitud, que contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Por provincias, según los datos del Ministerio, en la que más solicitudes fueron revocadas fue en la de Pontevedra (1.249); seguida de la de A Coruña (992); en la de Lugo (339); y en la de Ourense un total de 60.

En cuanto a las capitales de provincia fueron rechazados, 140 pisos turísticos en A Coruña; ocho en Lugo; 26 en Ourense, y 111 en Pontevedra.

Vigo, el municipio con mayor número de solicitudes

Entre los municipios que mayores solicitudes fueron desestimadas se encuentra: Vigo (227); Sanxenxo (196); A Coruña (140); Santiago de Compostela (128); y Pontevedra (111).

A nivel nacional, desde el 1 de enero, el registro recibió en toda España un total de 336.497 solicitudes, de las cuales el 78,75% corresponden a alquileres turísticos.