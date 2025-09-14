Detenidos tres colombianos sospechosos de haber participado en la descarga de cocaína de A Pobra

La Policía Local de A Pobra detuvo este sábado a tres hombres de nacionalidad colombiana ante la sospecha de que pudieran haber participado en la descarga de droga decomisada de madrugada en la localidad.

Los tres individuos fueron trasladados a dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira para ser interrogados.

Los tres individuos fueron detenidos en la zona de Virxe do Monte. / Cedida

En torno a la una de la tarde, tres hombres se acercaron a un agente de la Policía Local pobrense en la zona de Virxe do Monte. Los tres portaban mochilas, tenían acento sudamericano y tenían sus ropas mojadas. Le dijeron al policía que eran peregrinos y que se habían perdido. En efecto, el lugar en el que se encontraban está desviado del Camino de Santiago.

Al agente le saltaron las alarmas y contactó con la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira, recibiendo indicaciones de trasladarlos a esas dependencias.

De momento se desconoce si los tres hombres siguen detenidos o no y, en caso afirmativo, qué acusación pesa sobre ellos.

Cabe recordar que en la madrugada del sábado la Policía Nacional intervino en la travesía de A Pobra un alijo de 1.500 kilos de cocaína procedente de una descarga que se acababa de llevar a cabo en la playa de Cabío.

Los narcos iban en dos vehículos, con sendos remolques y, para poder huir y obstaculizar la persecución policial, realizaron maniobras en zig-zag a gran velocidad con uno de los coches para provocar el vuelco de uno de los remolques, en el que había unos ochenta fardos de cocaína.

Los investigadores no descartan que en el remolque del otro vehículo hubiese también una gran cantidad de droga.

(INFORMACIÓN EN PROCESO DE AMPLIACIÓN)