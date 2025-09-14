Desarticulan un grupo de ladrones con base en Melide
REDACCIÓN
Santiago
La Guardia Civil del Puesto Principal de O Milladoiro-Ames, en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Cambre, desarticuló un grupo criminal asentado en el municipio coruñés de Melide especializado en robos con fuerza. La actuación se llevó a cabo en el marco de la operación 'Leonino II-Kinburg' que comenzó en noviembre ante el incremento de robos con fuerza en establecimientos de la comarca de Santiago. Por ahora hay un detenido y cinco investigados.
