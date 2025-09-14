¿Cita médica por internet? No es para el 80% de mayores de 75 años

Acceder a la salud sin moverse de casa no solo es cuestión de prevención, sino también de telecomunicaciones. En Galicia cada vez son más los pacientes atendidos en su domicilio a través de plataformas como Telea, que el año pasado superaba la barrera de los nueve mil beneficiarios. Ese tipo de ventajas, no obstante, exigen, por un lado, que existan conexiones a internet en los hogares o desde los teléfonos móviles, pero también que los usuarios conozcan cómo sacarles rendimiento. Los pacientes de mayor edad, que suelen ser precisamente los que más dolencias padecen, son también los menos ‘conectados’.

No comparte esa apreciación el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien proclamaba el pasado febrero su convencimiento de que la gente mayor sí sabe de tecnología. De hecho, lo enfatizaba de forma coloquial: «La gente mayor maneja la app del Sergas que te cagas». El Instituto Nacional de Estadística (INE) permite dimensionar con cifras esa apreciación e inclina más bien la balanza hacia el lado contrario: aunque las destrezas digitales han experimentado una mejoría generalizada que también ha llegado al colectivo de los más provectos de la casa, todavía es una minoría la que no tiene que recurrir a sus hijos o nietos o a sus cuidadores para que resuelva por ellos la gestión.

Los datos del INE, extraídos de la Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de información y telecomunicación en los hogares de 2024, revelan que no llegan a uno de cada cinco los mayores de 75 años los que se entienden con la página web o con la aplicación del Sergas para hacerse cargo de sus citas médicas. En concreto, de los más de 378.000 ciudadanos que residen en Galicia en esas edades, solo un 18,8% responde afirmativamente que en los tres meses previos a la encuesta se ha conectado para agendar un encuentro con algún facultativo.

Ese sería el dato si se examina el peso de los que se apañan con la web o la app de Sanidade en general, incluyendo también a aquellos que ni siquiera se manejan con el ratón o en una pantalla. Pero entre los mayores existe un colectivo significativo de usuarios de internet. En el trimestre previo al sondeo se conectaron por una u otra razón casi 153.000, demostrando que cuatro de cada diez integrantes del colectivo utilizan internet como una herramienta más. El porcentaje es más del doble de los que en el último año prepandemia habían cedido a las virtudes del ciberespacio.

Si hay muchos más internautas que peinan canas, también crecen aquellos que aprovechan el recurso digital para acceder a una consulta. En 2019 quienes pedían por sí mismos cita con el médico de forma telemática suponían menos del 6% de los mayores de 75 o más años y el 31% de aquellos que se animaban a navegar desde su buzón o desde un ordenador. Esas cifras se han superado.

Los mayores no solo tramitan sus citas con el médico: su utilidad favorita para internet es la comunicación. Casi un 40% de mayores le saca partido a esa faceta.