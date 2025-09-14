Cinco brigadistas heridos con quemaduras en el incendio de Barreiros, en Lugo
El fuego ha calcinado ya unas 20 hectáreas y ha obligado a cortar la A8
Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio forestal que permanece activo en el municipio lucense de Barreiros, según han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural.
Las mismas fuentes han explicado que los operarios, con edades comprendidas entre los 24 y los 29 años, presentan quemaduras de diferente consideración y que «todos estás conscientes». Fueron los cinco trasladados en ambulancia al Hospital de A Mariña.
Los cinco heridos son de la brigada helitransportada de Castromaior y trabajaban en el incendio que se declaró a las 16.15 horas en la parroquia de San Xusto de Cabarcos. El fuego ha logrado cruzar el cauce del río Masma, confirman las fuentes consultadas. Según informó la Dirección General de Tráfico, se cerró la a A-8 desde el kilómetro 524 en las Eiras hasta el 534 en A Pena, en sentido creciente en dirección Baamonde.
En la extinción del fuego, que ya calcina más de 20 hectáreas, trabajan dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, así como seis helicópteros y tres aviones durante las horas con luz. Además, en el punto se encuentran los efectivos de la Brif con base en Asturias.
- Decomisan 1.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal tras una persecución
- Casi 357.000 fincas sin limpiar son de dueño desconocido o ilocalizable
- Un bufete gallego capitanea la demanda de los hoteles españoles contra Booking
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Galicia limita el uso de IA para corregir exámenes: solo ‘apps’ autorizadas
- Los pisos turísticos ganan 4.500 plazas en verano pese al control del Gobierno
- Monforte tendrá el primer centro de acogida de menores migrantes de Galicia
- Galicia vacunará contra la gripe a niños de hasta 11 años en cincuenta colegios