Yolanda Díaz apela a hacer «política útil» tras los fuegos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió ayer en San Vicente de Leira con alcaldes y vecinos de la comarca de Valdeorras (Ourense), donde pidió a las administraciones que «se den la mano» y «dejen las riñas a un lado» para «ponerse a trabajar». «La política útil es esto, el resto son otras cosas», aseveró ante los medios.

La ministra destacó que el encuentro «sirve de ejemplo» de «cooperación institucional», con representantes locales «de todos los colores» que «se dan la mano» para «trabajar» y «evitar lo que se ha vivido este verano» en el futuro, a los que agradeció su presencia. En esta línea, insistió en que hay mucho trabajo por hacer dado que en municipios como el que visitó «a día de hoy están sin agua». El Gobierno, prometió, se volcará en las tareas de restauración.