Primera edición del Foro Rural Terras Gauda en O Rosal

El Foro Económico de Galicia comienza una nueva colaboración con la Bodega Terras Gauda que se materializó ayer con la celebración del I Foro Rural Terras Gauda. El encuentro, al que acudieron el presidente del Foro, Víctor Nogueira; el director, Santiago Lago; el CEO del Grupo Terras Gauda, Antón Fonseca; y más de una treintena de expertos, empresarios e investigadores; versó sobre la industria vitivinícola, consolidada como un «caso de éxito».