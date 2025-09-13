«La prevención también es social, es hacer que el rural sea atractivo»

El abandono de los entornos rurales ha vuelto estos días a primera página tras la oleada de incendios que este agosto azotó la comunidad. Hay consenso en que el despoblamiento contribuye a alimentar las llamas, pero ¿cómo afecta realmente la pérdida de la vida en las aldeas a estos incendios? Esto precisamente lo analiza la socióloga Elvira Santiago, de la Universidade da Coruña, en el artículo ‘Bosque y fuego, la deconstrucción de un conflicto contra natura’, en el que analiza cómo la desconexión con el monte se refleja también en la relación que el propio bosque tiene con el fuego, que ha pasado de convivir durante siglos en la naturaleza a arrasarla y convertirse en una de sus peores amenazas.

El bosque, señala la autora en el artículo, que la semana que viene publica el libro ‘Lume. Análise social dos incendios’, ha dejado de ser una parte central del día a día para convertirse en un elemento distante debido al éxodo rural de los años 60. A partir de entonces, las ciudades se desarrollan «de espaldas» a este territorio, se va fraguando una «desconexión», y se pierde el concepto del bosque como «forma de vida». Esto «crea distancia en lo económico y también en lo social», un conflicto que no hace sino avanzar con los años. «A día de hoy hay gente que incluso le comunican que tiene una herencia y lo que ve es un problema», ejemplifica.

Este abandono se convierte en un factor más que contribuye a la proliferación de fuegos tan devastadores como los que acabamos de padecer, y convierte al bosque «en un elemento fundamental para gestionar una de las amenazas ambientales más importantes del sur de Europa», reza el artículo. Un aspecto sobre el que hay consenso en la Unión Europea: un bosque desarrollado es menos vulnerable.

De hecho, además de una gestión forestal adecuada, que promueva la diversidad de especies y la sostenibilidad, de recuperar los usos tradicionales del monte o de mejorar la limpieza, Santiago apela a la revitalización de los entornos rurales. Y es que la prevención, señala, no es solo «física», sino también social. «Cómo conseguir que la vida en el rural sea atractiva, en la que alguien pueda desempeñar su proyecto familiar o emprender actividades económicas sostenibles, que regulen el entorno de alguna manera y devuelva esta relación al equilibrio» es un aspecto tan fundamental como complejo, reconoce.

«Si tienes una población joven trabajando en el monte, desarrollando su actividad económica allí, la vigilancia se divide entre más personas. No hacen falta tantos medios», explica, algo que «cuando la población es más mayor y muy dispersa, es más complejo».

El modelo de gobernanza

Pero, además, Santiago señala a otra problemática: el modelo de gobernanza. En la toma de decisiones, «no se tiene en cuenta el conocimiento basado en la experiencia», de la gente que ha vivido siempre en estos entornos, y las políticas se hacen «de arriba hacia abajo». «La administración y los políticos se nutren de un conocimiento científico», que si bien es «válido», no es el único, y es poco habitual que tengan en cuenta «el conocimiento social o local, basado en las personas a las que tú vas a regular». No es «necesariamente un error», explica, pero «sí una fuente de conflicto».

Porque lo cierto es que esto no solo genera el problema de la ineficacia —no es poco común encontrarse con casos en los que las personas que va a gestionar una extinción o evacuación no conoce bien los caminos— sino también de la desconfianza. «Me llegaron a decir que cómo no habían pedido el permiso [de la quema controlada], prendía fuego igual pero antes de quedarse a vigilarlo, mejor se iba», explica con un caso real que demuestra cómo las políticas no siempre terminan de penetrar en la población a la que se dirigen.

La sensación de que más que ayudar, la administración pone «trabas», está en muchos casos detrás del incumplimiento de la ley. Cambiar el modelo y gobernar de «abajo hacia arriba», por lo tanto, si bien es complicado, debe ser una prioridad, que a su vez debe pasar sí o sí por recuperar los bosques «vivos» de antaño, en vez de dejarlos en el olvido excepto cuando son pasto de las llamas.