El nuevo rumbo del TSXG: más medios, transparencia e independencia

Dos meses después de haber tomado posesión de su cargo como presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, dio ayer el pistoletazo de salida al nuevo año judicial en la comunidad. En su discurso trazó las líneas maestras de las que serán su mandato: defensa de la independencia judicial, más plazas y plantillas dimensionadas según su carga de trabajo, medios tecnológicos eficaces que permitan trabajar “con rapidez y calidad”, apuesta por la transparencia y una Justicia que sitúe a las personas en el centro de su acción. En la etapa que ahora arranca en el TSXG, Picatoste espera de lograr «una justicia más ágil y cercana, con especial atención a las personas más vulnerables».

«La independencia judicial no es un privilegio, es una garantía para la ciudadanía», sentenció Picatoste, al tiempo que reivindicó el papel de los jueces y juezas como servidores públicos sometidos a la ley, cuyas decisiones están sujetas a revisión por instancias superiores, y cuya labor debe estar guiada por la objetividad, la responsabilidad y el respeto al interés general.

Tras dedicar unas palabras para rendir tributo a su antecesor en el cargo, José María Gómez y Díaz-Castroverde —«una inspiración y un estímulo» para él, según dijo— y al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, quien este mes tiene que abandonar el puesto por jubilación forzosa, el nuevo presidente del TSXG se refirió a los colectivos más vulnerables, como las mujeres que sufren violencia de género y los menores en situación de desprotección como prioridad de su mandato.

Picatoste aprovechó el acto para urgir «respuestas» ante «una justicia tensionada». «Galicia necesita más plazas judiciales y plantillas dimensionadas según su carga de trabajo», reclamó, al tiempo que advirtió de que «la modernización tecnológica es imprescindible». En el foco, puso «la situación límite» de los juzgados de lo Civil. «No se puede pretender judicializar cada disputa, no todo puede ni debe llegar a los tribunales», concluyó.

La intervención del fiscal

También habló en el acto de apertura judicial Fernando Suanzes, en uno de sus últimos actos públicos como fiscal superior de Galicia. Los nuevos retos de la Justicia y el análisis de la ola de incendios de este verano en Galicia centraron buena parte de su discurso.

Tras cuestionar la «insuficiencia estructural» de recursos que acompañan cada reforma de la Justicia en España, Suanzes lamentó que «durante mucho tiempo ha sido y sigue siendo la hermana menor de las grandes políticas del país» por lo que reivindicó como «necesario e irrenunciable» un Pacto de Estado.

Ante los «cambios legislativo s de calado y cambios tecnológicos inquietantes, como la irrupción de la IA» que marcarán este nuevo año judicial, el fiscal superior apeló a abordar el futuro con «determinación y responsabilidad».