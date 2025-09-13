Interceptan un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal
El cargamento estaba en tierra, dentro de un vehículo
Agentes del Greco Galicia de la Policía Nacional han interceptado un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal.
Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la madrugada de este sábado y la droga fue interceptada en tierra, a bordo de un vehículo.
En el operativo, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones, trabajan de manera conjunta agentes de la comisaría de Ribeira y de Vigo. La droga incautada se situaría en torno a los 1.500 kilos.
[NOTICIA EN DESARROLLO. HABRÁ AMPLIACIÓN]
