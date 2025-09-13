«No detectamos bien la corrupción; es un delito opaco»

Manuel Villoria preside la nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante. El martes participa en el congreso 40 anos de bases de Réxime Local e do control externo local en Galicia, que empieza el lunes en Palexco y organiza el Consello de Contas. Hay entradas gratuitas disponibles en la web del Consello.

¿Cómo se protege a la persona que informa de un delito?

Tanto en el informante del sector público como en el del privado, hay confidencialidad, reducción de responsabilidad en caso de que te acusen de dar información reservada o violar cláusulas de confidencialidad; se establece la nulidad de todas las represalias que sean consecuencias de la denuncia... Con sanciones fuertes a quien las cometa.

¿Qué pasa con alguien que participe en un delito y luego denuncie?

Se puede reducir tu pena, siempre que hayas indemnizado a las personas que hayas dañado... Hay apoyos a las personas que informen, aunque depende mucho de la financiación que tengamos las agencias. Hay de asesoramiento jurídico, asistencia en procesos, posibilidad de ayuda para desarrollar tu defensa por parte de un abogado... Y apoyo psicológico. La ley habla de apoyo financiero, pero está muy por definir.

¿Qué quiere conseguir al mando de la agencia?

Me gustaría tener al menos dos años para poder decir que hemos hecho algo. La burocracia es muy fuerte y es muy difícil avanzar rápidamente. El funcionamiento de crucero será en más de un año. Mi prioridad es proteger a todas las personas que podamos; hay un elemento importante, la sanción. La ley establece que recibimos denuncias que podrían dar lugar a investigaciones. Tiene muchas limitaciones, pero está ahí, hay bastantes denuncias y estamos intentando identificarlas e investigarlas.

¿Qué ejemplos hay de represalias que afronten los informantes?

En el sector privado está el despido. Ahí tejemos un problema con la ley: nosotros podemos asesorar, ayudar, pero no anular ciertos actos de represalia, suspenderle cautelarmente la decisión de despedir. O, si usted represalia a esta persona, usted va a tener que pagarle una indemnización... Necesitamos modificaciones en la norma, y en eso estamos. A ver si con el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción conseguimos medidas que nos ayuden realmente a parar las represalias.

¿Qué represalias sufre los informantes del sector público?

Pueden ser de muy diverso tipo, de apertura de expedientes disciplinarios, de ceses en puestos relevantes, de ciertos tipos de acoso y mobbing... Este tipo de cosas se están dando bastante.

¿Y cómo se controla esto dentro de los partidos políticos?

La ley obliga a los partidos a tener un canal interno, y me gustaría poder inspeccionarlos cuanto antes. Ver cuáles son, si reúnen las condiciones, si se está dando verdadera información de apoyo a la gente. En qué medida la persona a la que encargan la responsabilidad del sistema reúne las condiciones, tiene protección él mismo, si puede actuar objetivamente... Ver en qué medida se va a tener en cuenta la denuncia del que la hace dentro del partido, trabajador o contratista.

Tiene una elevada producción académica en cuanto a corrupción y ética pública. ¿Cuál es el grado de corrupción y su percepción que hay en España?

Medir la corrupción es muy complicado, es un delito opaco. Nadie va diciendo que lo ha cometido, y no hay un muerto, una caja fuerte abierta. La percepción tiene muchas debilidades como método, la gente no tiene clara una definición de corrupción, puede variar entre personas... En España es muy negativa: más de nueve de cada diez personas creen que hay mucha o bastante corrupción. Se ha mantenido muy alto a partir de la crisis económica, y no ha conseguido bajar, y menos con los escándalos constantes.

¿Qué dicen los expertos?

Nos da ideas más fieles, pero los datos también son negativos, no hemos conseguido que España avanzara en la materia, y el último dado de transparencia internacional refleja un retroceso importante, es una situación preocupante. También se pueden medir los delitos y procesamientos por corrupción. Estamos en unos 200 casos al año, bajó bastante desde 2015 hasta ahora, pero es muy poco: implica que no detectamos bien, si comparamos con Alemania o con Francia. Hay que dar un giro de timón.

¿Cómo?

La clave es un planteamiento holístico: medidas legales, implementar prácticas, tener organismos independientes... Tienes que analizar la corrupción en los tres poderes, en los órganos de control y ver si tienen capacidad; analizar partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, empresas privadas, tomar medidas para todos... Si consigues hacer eso, lo que lleva seis o siete años como poco, a medio plazo vas a reducir la corrupción.

¿Cómo valora el papel del Consello de Contas de Galicia?

Ha trabajado muchísimo en guías, información... Aparte del control financiero y contable, tiene una labor en la prevención de la corrupción muy importante. Es único en España y hace un muy buen trabajo.