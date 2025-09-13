Más de 30 investigadores con plaza de personal estatutario se incorporan al Sergas
REDACCIÓN
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó ayer la incoporación al Sergas de los primeros 33 investigadores con plaza de personal estatutario como un «salto adelante» que sitúa a Galicia «a la vanguardia». Lo hizo en un acto de reconocimiento a estos investigadores que, aseguró, «hace justicia» con un conjunto de trabajadores con una trayectoria consolidada en el ecosistema sanitario y que, en consecuencia, tienen derecho a la estabilidad, a la promoción y a la movilidad, entre otras ventajas.
Se trata de profesionales que llevan años acercando un enorme valor a la sanidad pública con sus investigaciones y el deber de la Xunta es «poner las condiciones para que continúen trabajando en el sistema sanitario gallego», explicó. «En definitiva, es un gran paso adelante que sitúa Galicia en la vanguardia y la convierte en referencia en el apoyo a la investigación como pilar de la sanidad pública», zanjó.
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?
- La Xunta contactará con potenciales beneficiarios para que soliciten ayudas o servicios
- La Xunta asumirá la limpieza de parcelas en concellos de menos de 10.000 habitantes
- La sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- Casi 357.000 fincas sin limpiar son de dueño desconocido o ilocalizable
- Puente diseña un tren de cercanías para Vigo, A Coruña y otras dos áreas
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- El Parlamento de Galicia insiste en reclamar el rescate de la AP-9 ante la «oportunidad única» abierta por la UE