La Xunta busca nuevas localizaciones para acoger a menores migrantes

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, anunció ayer que la Xunta «está buscando ya posibles localizaciones» para acoger a los menores migrantes que el Gobierno central trasladará a Galicia.

Durante una vista a la escuela infantil de la Cidade da Xustiza de Vigo, García señaló que la Xunta «se ve obligada» a modificar su sistema de protección de la infancia y a establecer recursos y centros específicos para su atención y, por ello, lamentó que el Ejecutivo central «rompa definitivamente el sistema de protección integrador que es señal de identidad de Galicia», obligándola a salirse del modelo inclusivo que lleva años impulsando.

Además, indicó que ayer recibió tres nuevos expedientes de adolescentes que forman parte del grupo de 317 que el Gobierno central quiere trasladar a la comunidad gallega.