Impulso al uso del gallego en las tres universidades públicas
REDACCIÓN
Santiago
La Consellería de Cultura y las tres universidades públicas gallegas colaboran para poner en marcha una campaña para impulsar el uso de la lengua. El Gobierno autonómico aporta 30.000 euros.
Se trata de la primera acción de este tipo que se desarrolla entre las tres instituciones académicas. Bajo el lema ‘O galego xa é teu’, la propuesta trata de llegar a las generaciones más jóvenes, uno de los grupos en los que se pone el foco para impulsar el uso de la lengua y su prestigio en la sociedad, dice la Xunta.
