Un tercio de la superficie que ardió en los incendios de agosto es de la Red Natura

Una tercera parte de la superficie afectada por los incendios de este mes de agosto —alrededor de 120.000 hectáreas en total— se corresponde a espacios comprendidos en la tipificación de Red Natura. Así lo explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, en respuesta a una interpelación del BNG en la que el diputado Luis Bará acusó a la Xunta de estar minimizando los datos relativos a los incendios en zonas protegidas, indicando que actualmente se está «perimetrando» la zona y que pronto habrá una cifra cerrada.

Al respecto, fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han explicado a FARO DE VIGO que las provincias más afectadas por los fuegos, Ourense y Lugo, son precisamente las que concentran la mayor superficie de Red Natura, y que los datos provisionales muestran una afectación ligeramente superior al 30 por ciento.

Por otro lado, la afectación en los parques naturales fue «mínima» a pesar de que hubo fuegos intencionados en zonas protegidas, según destacó, también ayer, la titular de la cartera gallega de Medio Ambiente, que reivindicó el trabajo de los operarios para salvar estas «joyas naturales». Concretamente, en el parque natural de O Invernadoiro, el fuego afectó a unas 5 hectáreas; en el de As Fragas do Eume, otras 5; en el parque natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés, esta cifra asciende a 10 hectáreas; y, finalmente, en Corrubedo ardieron un par de cientos de metros cuadrados.