El Gobierno envía a Galicia a 15 menores migrantes que el Supremo le ordenó atender

El Gobierno central enviará de «forma inmediata» a Galicia a al menos quince de los mil menores migrantes solicitantes de asilo que el Tribunal Supremio le ordenó atender. La Consellería de Política Social anunció esta pronta llegada y denunció que se enteró de forma extraoficial. Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar «por la puerta de atrás». El Gobierno central, que tiene la guarda de estos niños y jóvenes, debe asumir su manutención y buscarles domicilio en Galicia, pero la Xunta debe encargarse de su atención sanitaria y de integrarlos en el sistema educativo.

La titular de Política Social e Igualdade, Fabiola García,en una intervención en el Parlamento de Galicia también anunció que recibió los dos primeros expedientes de menores no acompañados de los 317 que tendrá que acoger por «imposición» del Gobierno central.Son dos varones de Gambia y Senegal que «están a punto de cumplir la mayoría de edad».

Ambos están en estos momentos en las Islas Canarias y, según Fabiola García, el Ejecutivo gallego desconoce las fechas previstas para su traslado.

La conselleira volvió a lamentar el reparto «arbitrario» y sin consenso con las comunidades. Censuró que mientras que Galicia se verá obligada a acoger a 317 menores, ni el País Vasco ni Cataluña tendrán que acoger a niguno. Galicia, junto con otras 10 comunidades de distinto signo político, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional.