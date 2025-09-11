Casi 357.000 fincas sin limpiar son de dueño desconocido o ilocalizable

La prevención es clave para combatir los incendios, pero mantener limpias las franjas de seguridad que rodean las aldeas no es tarea fácil. Una de las principales trabas es la dificultad para identificar o localizar al dueño de estas parcelas. La Xunta detectó en solo cuatro años 357.000 fincas llenas de maleza en las que desconoce quién es el propietario o cómo contactar con él. De hecho, son el 40 por ciento de todos los predios en los que, tras la inspección, se consideró necesario acometer tareas de desbroce ante el riesgo de que el fuego se acerque a las casas.

Son los propietarios los que deben mantener limpias estas fincas y es competencia de los concellos asegurarse de que se cumple la normativa en estas franjas de seguridad y, si no es así, deben ejecutar los desbroces de forma subsidiaria. Pero no todos los ayuntamientos tienen capacidad para acometer estos trabajos y por eso la Xunta implementó un convenio de protección de aldeas en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con el fin de ayudarles en las labores de limpieza. Cuenta con un presupuesto de 12,25 millones de euros.

En el marco del anterior convenio que acaba de finalizar, que abarca el periodo 2021-2024, se inspeccionaron 2,3 millones de parcelas en toda Galicia, lo que supone una superficie de casi 170.000 hectáreas. Y se detectó que había 947.000 fincas sin desbrozar en los perímetros de núcleos poblados. Ante esta situación se envió un apercibimiento a los propietarios de 590.000 parcelas para que eliminaran la maleza bajo amenaza de sanción. Pero en el caso de 357.000 predios se desconoce quién es el propietario o no pudo ser localizado, lo que motivó que la Xunta publicase la referencia catastral en diarios oficiales para intentar así hallar al dueño.

Herencias

El minufundismo de Galicia, sumado a las herencias que terminan por dividir aún más las fincas sin que quede registrado en el Castastro complican la identificación de los propietarios. A esto se añade que muchos de estos herederos están en la diáspora y llevan años sin pisar Galicia.

En caso de que no se localice al propietario Xunta y concellos pueden igualmente acceder a la finca sin autorización para limpiarla y luego pasarle la factura al dueño en caso de que lo encuentren. Esto es posible gracias a una modificación legal que se introdujo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Galicia en 2018. Sin embargo, la falta de identificación del propietario demora los trámites.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció este martes que hay que incidir más en la prevención. Así, se duplicarán los inspectores que vigilan si las fincas están limpias y el Gobierno gallego asumirá los desbroces en las franjas de seguridad de los 257 concellos de menos de 10.000 habitantes.