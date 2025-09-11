La Confederación Miño-Sil invertirá 3 millones para frenar el arrastre de cenizas
REDACCIÓN
Santiago
La Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) prepara un plan de actuación para evitar la posible llegada de las cenizas procedentes de los incendios al cauce de los ríos debido a las escorrentías causadas por las lluvias. Según explicó el presidente de la Confederación Miño-Sil, José Antonio Quiroga, se invertirán unos tres millones de euros para mantener unas 20 brigadas sobre el terreno durante 6 meses, «lo que supone 200 personas trabajando exclusivamente en el problema de las cenizas». Y aclaró que ya se está actuando en la zona de Valdeorras y Carballeda de Avia.
