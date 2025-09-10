Tráfico ‘caza’ a 18 conductores gallegos cada día por utilizar el móvil al volante

Diez segundos de despiste para consultar un mensaje de Whatsapp mientras se circula por una autopista, a la velocidad legalmente establecida, suponen perder la visión de la carretera durante 300 metros de recorrido con el riesgo que dicha actuación conlleva tanto para los ocupantes del vehículo como para el resto de usuarios de la vía.

Una conducta perniciosa que, a tenor de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha disparado en Galicia. Durante el último año, 6.842 conductores fueron sancionados en la comunidad por hacer uso del móvil mientras conducían, o lo que es lo mismo, cada día más de 18 conductores fueron penalizados por esta causa. Cifras que reflejan un aumento de estas sanciones del 21%, en comparativa con el 2023.

Un crecimiento que encabeza la provincia de A Coruña, donde durante el 2024 se impusieron 2.681 sanciones por el empleo del dispositivo móvil al volante, un 45% más que en el año anterior. Aunque todas las demarcaciones de la comunidad registraron un alza de infracciones de este tipo.

Pontevedra es la provincia en la que más multas se han impuesto por la manipulación del teléfono móvil mientras se conduce, con 3.194 sanciones, pero a la vez es la que registra un crecimiento más reducido con respecto al año anterior, apenas un 8% más. En Lugo y Ourense, el número de sanciones es de 510 y 457, respectivamente, con un alza superior al 20% en ambas demarcaciones.

Consecuencias

Los conductores ‘cazados’ por Tráfico se exponen a una sanción económica de 200 euros y la retirada de tres o seis puntos, en función de si hacían uso del dispositivo con las manos o si lo manipulaban mientras se encontraba colocado en un soporte. No obstante, las consecuencias pueden ser mayores en caso de accidentes provocados por esta distracción, incluso, con posibles penas de cárcel.

Según un estudio realizado por la Fundación Línea Directa, en colaboración con el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, cada año fallecen 390 personas como consecuencia del uso indebido del teléfono móvil al volante. Es decir, uno de cada cinco fallecimientos registrados a lo largo del pasado año en las carreteras españolas estuvieron directamente relacionados con esta conducta. Entre los accidentes que más se producen a causa de esta distracción, se encuentran las salidas de vía, las colisiones por alcance y los atropellos.

Más concienciación sobre velocidad y alcohol, mientras los positivos en droga siguen al alza

En términos generales, durante el 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) impusieron en las carreteras gallegas un 10% menos de sanciones, con respecto al curso anterior. Un descenso de las infracciones en el que ha tenido gran parte de culpa la mayor concienciación de los automovilistas de la comunidad con respecto a los peligros de conducir más allá de los niveles de velocidad legalmente establecidos y bajo los efectos del alcohol.

Al menos eso reflejan los datos de la Radiografía de Multas de Tráfico por Comunidades y Provincias que elabora Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que apuntan a un descenso de las sanciones por exceso de velocidad del 12%, con respecto al 2023. A pesar de continuar siendo el motivo más habitual de sanción vial con hasta 312.335 multas durante el año pasado, las infracciones por excesos de velocidad bajaron tanto en aquellos controles realizados con radares fijos como con móviles, mientras a nivel estatal se incrementaron un 22%.

Del mismo modo, los positivos en controles de alcohol se redujeron en la comunidad un 7% durante el 2024. Una tendencia contraria a la detección de conductores bajo el efecto de las drogas, que se incrementó un 5%. Un crecimiento muy similar al registrado en el conjunto del Estado que alcanzó el 5,5%.