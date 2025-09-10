El rey recibe al personal aéreo que luchó contra los incendios

El rey Felipe VI recibió ayer en audiencia en el Palacio de La Zarzuela a una representación del personal del dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto que durante su visita a las zonas afectadas estaban de servicio.

La representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo, encabezada por la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, estuvo formada por personal del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asistieron, además, representantes de las Comunidades Autónomas afectadas, de Galicia, Castilla y León y Extremadura.