Puente diseña un tren de cercanías para Vigo, A Coruña y otras dos áreas

Los gallegos quieren un tren de cercanías que les evite coger el coche para ir a trabajar o a estudiar. Eso lo sabíamos en Galicia desde hace tiempo, pero ahora también lo sabe el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible porque encargó un estudio al respecto que corrobora que «la demanda en Galicia de un tren de cercanías como el de Madrid o de Barcelona es «alta».

Y por ello, el departamento que dirige Óscar Puente diseña un servicio de proximidad ferroviaria para cuatro áreas: Vigo, A Coruña, una línea global del Eje Atlántico y una línea interior (se supone para el interior de la comunidad). Y otra complementaria para la red de ancho métrico ya existente (Feve).

Así lo desveló este miércoles en el Congreso de los Diputados Puente, en respuesta a una pregunta del diputado nacionalista Néstor Rego. El BNG votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras un acuerdo que incluía la puesta en marcha por parte de Renfe de un servicio de cercanías. Ayer volvió a urgir este servicio y lo reclamó para «esta legislatura».

Puentes explicó que el estudio para explorar este proyecto de movilidad cotidiana para Galicia y encargado a Ineco (empresa pública de ingeniería) está muy avanzado y que el objetivo es «presentarlo antes de que termine el año». También avanzó que el tren de cercanías podría desarrollarse en cuatro áreas y una complementaria, pero pidió «cautela», pues las conclusiones del trabajo todavía son provisionales.

Descuentos

En su intervención, el ministro reconoció que el uso del transporte público es «bajo» en Galicia ,en parte porque la oferta diseñada desde Madrid no está bien dimensionada. También apuntó que la dispersión de la población y la orografía de la comunidad influyen.

Puente admitía así uno de los argumentos esbozados por el parlamentario nacionalista para reivindicar el tren de proximidad. Los descuentos aplicados por Renfe y el aumento de frecuencias en Galicia han demostrado que «sí hay demanda del servicio de cercanías». Si el tren es fiable, y llega a tiempo, los ciudadanos prefieren ir en tren a trabajar o a la Universidad, remarcó Rego, que añadió: «El Eje Atlántico es una de las líneas más rentables del Estado».

El propio Puente expuso otro dato que evidencia que Galicia necesita un servicio de proximidad. Los gallegos pidieron 650.000 abonos recurrentes para usar el tren cuando el Gobierno tras la pandemia aprobó ventajosos descuentos, pero también aumentó las frecuencias y las plazas del tren en Galicia. Los gallegos se ahorraron 68 millones de euros.

El ministro de Transportes expresó «el firme compromiso» del Gobierno de Sánchez con «la mejora» del tren en Galicia y afirmó que aunque «los avances son más lentos de lo que querríamos son importantes y van a buena velocidad». También expuso que desde junio de 2018 a junio de este año, su Ministerio ha destinado a Galicia 1.600 millones a inversión ferroviaria.