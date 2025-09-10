Puente diseña un tren de cercanías para Vigo, A Coruña y otras dos áreas
El ministro de Transportes avanza que el estudio para desarrollar el servicio de proximidad se presentará este año
Incluye una línea para el interior y una global en el eje atlántico
Los gallegos quieren un tren de cercanías que les evite coger el coche para ir a trabajar o a estudiar. Eso lo sabíamos en Galicia desde hace tiempo, pero ahora también lo sabe el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible porque encargó un estudio al respecto que corrobora que «la demanda en Galicia de un tren de cercanías como el de Madrid o de Barcelona es «alta».
Y por ello, el departamento que dirige Óscar Puente diseña un servicio de proximidad ferroviaria para cuatro áreas: Vigo, A Coruña, una línea global del Eje Atlántico y una línea interior (se supone para el interior de la comunidad). Y otra complementaria para la red de ancho métrico ya existente (Feve).
Así lo desveló este miércoles en el Congreso de los Diputados Puente, en respuesta a una pregunta del diputado nacionalista Néstor Rego. El BNG votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras un acuerdo que incluía la puesta en marcha por parte de Renfe de un servicio de cercanías. Ayer volvió a urgir este servicio y lo reclamó para «esta legislatura».
Puentes explicó que el estudio para explorar este proyecto de movilidad cotidiana para Galicia y encargado a Ineco (empresa pública de ingeniería) está muy avanzado y que el objetivo es «presentarlo antes de que termine el año». También avanzó que el tren de cercanías podría desarrollarse en cuatro áreas y una complementaria, pero pidió «cautela», pues las conclusiones del trabajo todavía son provisionales.
Descuentos
En su intervención, el ministro reconoció que el uso del transporte público es «bajo» en Galicia ,en parte porque la oferta diseñada desde Madrid no está bien dimensionada. También apuntó que la dispersión de la población y la orografía de la comunidad influyen.
Puente admitía así uno de los argumentos esbozados por el parlamentario nacionalista para reivindicar el tren de proximidad. Los descuentos aplicados por Renfe y el aumento de frecuencias en Galicia han demostrado que «sí hay demanda del servicio de cercanías». Si el tren es fiable, y llega a tiempo, los ciudadanos prefieren ir en tren a trabajar o a la Universidad, remarcó Rego, que añadió: «El Eje Atlántico es una de las líneas más rentables del Estado».
El propio Puente expuso otro dato que evidencia que Galicia necesita un servicio de proximidad. Los gallegos pidieron 650.000 abonos recurrentes para usar el tren cuando el Gobierno tras la pandemia aprobó ventajosos descuentos, pero también aumentó las frecuencias y las plazas del tren en Galicia. Los gallegos se ahorraron 68 millones de euros.
El ministro de Transportes expresó «el firme compromiso» del Gobierno de Sánchez con «la mejora» del tren en Galicia y afirmó que aunque «los avances son más lentos de lo que querríamos son importantes y van a buena velocidad». También expuso que desde junio de 2018 a junio de este año, su Ministerio ha destinado a Galicia 1.600 millones a inversión ferroviaria.
Rego: «El tren Vigo- A Coruña es diez veces más caro» que en Madrid
El diputado nacionalista Néstor Rego denunció ayer «la discriminación» que sufre Galicia por no tener todavía un tren de cercanías. Este servicio cuenta con una tarifa plana de veinte euros al mes para sus usuarios y como en Galicia no se aplica este bono, y se aplica otro para las medias distancias, el resultado es que el viaje de Vigo-A Coruña cuesta diez veces más caro, el de A Coruña-Santiago, cinco veces más caro y el de Vigo-Pontevedra, 2,5 veces más caro que el servicio de cercanías de Madrid, cuando los kilómetros de los trayectos en Galicia son similares a los de los servicios de proximidad de esta y otras comunidades.
El avance de Puente sobre el diseño del tren de cercanía para Galicia gustó a Rego, pero mostró su disconformidad porque «Lugo queda descolgada». En todo caso, entiende que es «un primer paso» y lo que urge es su puesta en marcha, para luego «avanzar».
