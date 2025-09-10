El PSdeG exige disculpas al conselleiro de Facenda por «mandar callar» a una diputada socialista en un acto, y el aludido lo niega

El PSdeG ha exigido disculpas oficiales al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, tras «mandar callar» a la diputada socialista Patricia Iglesias, aunque él niega que le «faltase al respeto».

Los hechos, según ha apuntado el PSdeG en un comunicado, se produjeron en encuentro con miembros de la plataforma Técnicos da Xunta en Loita, donde estaban presentes parlamentarios de otros grupos políticos, y el conselleiro «mandó callar» a la diputada del PSdeG.

Los socialistas han calificado como «gravísimo» que un miembro de la Xunta se dirigiese con «actitud autoritaria» a una responsable electa y delante de más personas.

«El conselleiro no puede amparar comportamientos que vulneran las mínimas normas de respecto institucional y democrático. Le exigimos una rectificación inmediata y disculpas oficiales», han apuntado desde el Grupo Socialista.

A renglón seguido, el PSdeG ha recordado que la política debe «fundamentarse en el diálogo y en el respeto a las instituciones y a las personas».

Corgos lo niega

Por su parte, la Xunta, en un comunicado, ha asegurado que Corgos «no le faltó al respeto» a ningún miembro de la Cámara gallega. En este sentido, ha remarcado que el conselleiro «únicamente» pidió a la diputada del PSdeG Patricia Iglesias que «no interrumpiese» cuando él hablaba con los miembros de la plataforma.