El PP recupera la Alcaldía de Carral: "El pueblo merece un alcalde, no un gestor administrativo"

José Luis Fernández Mouriño ya es, de nuevo, alcalde de Carral, tras prosperar esta mañana la moción de censura presentada por el PP y los dos exconcejales de Alternativa dos Veciños ahora no adscritos. La sesión, muy bronca y con reiteradas interrupciones del público en defensa del Gobierno local saliente, se celebró en un pabellón de O Espiño lleno y en el que vecinos recibieron ya a la entrada, con alfombra roja, al regidor saliente, Javier Gestal, al grito de «Javier, o noso alcalde».

La consigna de recibimiento, que se repitió después, se convirtió en clamor al entrar en el polideportivo el ya exGobierno local de Alternativa, que llegó acompañado del presidente del partido y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. La crispación aumentó según avanzaba la sesión, en la que, por ser la integrante de mayor edad, le tocó presidir el pleno y leer la moción a una de los dos no adscritos, Mercedes Caridad, que sufrió reiteradas interrupciones a grito de “mentira”, “fuera” o sonoros abucheos, en especial , cuando nombró a los firmantes y cuando leyó la parte que reza: “Estamos legitimados para gobernar”.

«¡Fran, estás a tiempo!», gritaron desde el público instando a Bello a recular. En el turno de intervenciones, el primero fue Mouriño, que arrancó entre gritos de «fuera». «Estamos en un acto democrático y legal», trató de acallar Caridad, lo que le valió uno de los mayores abucheos.

«Una persona que no respeta a los demás pierde el respeto», comenzó Mouriño, y le respondió una sonora reprobación del público. «Carral merece un alcalde, no un gestor administrativo », sentenció, y le valió otra reprimenda. Defendió que los firmantes de la moción suman mayoría absoluta y aseguró que trabajará por todos «hasta el último momento».

Gestal comenzó su intervención entre una contundente ovación. Defendió que tras la moción hay intereses particulares de personas que «querían ser alcalde antes de tiempo». Recordó que Mouriño ya accedió a la Alcaldía a través de una moción de censura y le acusó de convertir el Concello durante 16 años en «un centro de negocios». Criticó la gestión de Mouriño y, ya sobrepasado el tiempo de intervención y tras varios avisos de Mercedes, anunció: «Si está moción prospera, yo no entregaré el bastón de mando».

Comenzó su intervención el otro no adscrito, Francisco Bello, entre gritos que la hacían casi inaudible y que se repitieron el su turno. «Mucha gente no quiere oír verdades», afirmó. Acusó a Alternativa de crear un ambiente de «odios y división». «Gestal hizo un gran trabajo como gestor, pero nunca ejecerció como alcalde», aseguró. Dijo no entender la presencia de García Seoane en Carral y le acusó de «amenazas». «No cometimos ningún delito. Estamos en un acto legal y democrático. Estamos para trabajar para vosotros», aseveró.

«Traidor, mentiroso, no os queremos», le respondieron desde el público, en reproches que se reiteraron. «Si el señor Gestal no perdiera esa mayoría, hoy no tendríamos que estar aquí. De 17 vecinos en la lista de Alternativa, 9 pidieron la baja», aseveró. «Fran Bello y Mercedes Caridad se metieron en esto para trabajar por vosotros», afirmó y negó que le hayan conseguido «un puestazo» en la Diputación. Reivindicó su labor, desde la primera licitación del SAF, en 2021. Criticó que el panfleto de Alternativa reivindica «el trabajo de tres concejales que llevan meses criminalizando». Y zanjó: «No nos compraron porque no estamos en venta».

La concejala socialista, Patricia Blanco, defendió que la gestión la deben evaluar los vecinos en las urnas en 2027. Consideró que «no se está respetando la voluntad del pueblo» y pidió a Mouriño una mejor gestión que en el pasado, que criticó con dureza. Reprobó el comportamiento de Alternativa en las últimas semanas y aseguró que intentaron que ella retirara sus palabras. Achacó a Gestal incapacidad para liderar equipos y le afeó presumir de remanente cuando «Carral está lleno de necesidades». Reivindicó la labor del PSOE en el Gobierno el pasado mandato y le volvió a reprochar la pérdida de una subvención. «Tiene que asumir que pierde la Alcaldía por su ineficiencia e ineficacia», defendió.

Rocío Rabuñal habló en nombre de Alternativa. Incidió en llamar "tránsfugas" a Caridad y Bello y aseguró que «llevan orquestando» la moción desde antes del cese de Bello, cuando «Mouriño se reunía en una cafetería de O Burgo con la innombrable [Susana Guimarey]». Acusó a Bello de poner carteles de noche contra el compañero Rubén Caamaño. «Querían acabar con el Gobierno», aseguró y defendió que «son unos cobardes». «Es la moción de la venganza, el odio y el ansia de poder», sostuvo. Y culpó a la edila del PSOE de contribuir por apoyar a los no adscritos durante meses. «Señor Mouriño, prepárese, porque va a tener una oposición dura», avisó. Aseguró que el popular ofreció a la última concejala de Alternativa entrar en su Gobierno y advirtió de que, si los no adscritos cogen sueldos del Gobierno o cargos de confianza, los denunciará. «A ver si en un año puede hacer lo que no hizo en 16», le retó. Y aseguró que el 80% del programa de Alternativa de 2023 «está hecho». «Señor Mouriño, tránsfugas, tenemos algo que ustedes no tienen: a Javier de Jacinto, Javier Gestal. Y ahí estaremos en 2027», aseveró como conclusión y recibió una ovación con parte del público en pie.

En la votación, los mayores abucheos se los llevaron Bello y Caridad. Y a las 13.14 quedó proclamado alcalde Mouriño entre algunos gritos de «fuera» y algunas palmas.

Juró el cargo a las 13.15 entre gritos que apenas permitían oír y fue Caridad quien le entregó la vara de mando. Tras tomarla, Mouriño aseguró que gobernará «para todos», «sin rencores» y «sin palabras malsonantes». Y se puso a disposición de "toda la Corporación".

Mayoría absoluta con dos ediles que «no van a tener competencias, pero van a tener trabajo»

Con un puro en el bolsillo de la chaqueta, pero «no eufórico», aseguró, Mouriño explicó a los medios, al bajar de la plataforma que ejerció de salón de plenos, que el nuevo Gobierno tendrá mayoría absoluta en las votaciones, aunque los dos no adscritos no puedan tener sueldos ni competencias ni ser cargos de confianza. «No van a tener competencias, pero van a tener trabajo. Los puedo mandar a sitios y que me digan y me cuenten y me hagan informes y me dejen de hacer. No van a estar con los brazos cruzados. Si nos comprometimos a sacar esta moción es para trabajar todos incondicionalmente», afirmó el flamante regidor. A la salida, García Seoane calificó de «golpe de Estado» y «asalto al poder sin precedente» la moción que deja a Alternativa solo con el Gobierno de Oleiros, tras perder Fisterra y, ahora, Carral.