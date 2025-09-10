Los médicos, llamados a parar el 3 de octubre

Sindicatos de médicos y facultativos gallegos han convocado una huelga para el próximo 3 de octubre, en la que pedirán la creación de una regulación propia para ellos.Es una convocatoria promovida por el Sindicato de Médicos de Galicia (SIMEGA) y el Sindicato O’MEGA de Facultativos de Galicia Independientes,