Investigadores cuestionan la eficacia de las trampas contra la velutina

Un nuevo estudio realizado por personal investigador de la Universidad de A Coruña (UDC) cuestiona la eficacia de las trampas utilizadas contra la avispa velutina en viñedos.

Los resultados del estudio acaban de ser publicados en la revista Pest Management Science y entre otras conclusiones muestran que el daño de la avispa asiática en los viñedos es un problema complejo con múltiples factores que lo condicionan, y que las trampas actuales tienen muy baja eficacia y capturan muchos otros insectos beneficiosos.

El estudio incluyó una investigación exhaustiva en viñedos de dos zonas de Galicia, en Betanzos (A Coruña) y en el Condado do Tea (Pontevedra), para determinar si las trampas realmente reducían el daño causado por la avispa asiática en las uvas. Los resultados arrojan que no son útiles y que, además, capturan a muchos otros insectos beneficiosos.

Los autores de esta investigación, Yaiza R. Lueje, Amalia Jácome, Jaime Fagúndez y María José Servia, destacan la importancia de seguir investigando y desarrollando métodos de gestión y protección de cultivos que sean más sostenibles y efectivos, con el fin de garantizar el futuro de la producción vitivinícola en las zonas más afectadas por esta especie invasora, sin comprometer la conservación de otros insectos nativos y del ecosistema en su conjunto.