El Instituto de Salud Laboral hará el protocolo de seguridad del personal del SAF
REDACCIÓN
La Xunta, mediante el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA), será el órgano encargado de elaborar una propuesta de texto para el protocolo de seguridad para el personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así se acordó ayer en la reunión de l mesa de trabajo en la que participaron representantes de la Xunta, de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) y de los sindicatos y que se convocó después de que la trabajadora del SAF, Teresa de Jesús González, fuese presuntamente asesinada por la pareja de la persona dependiente que atendía en el desarrollo de su trabajo en el Porriño (Pontevedra).
El encuentro, aseguró el presidente de la FEGAMP, Alberto Varela, «fue muy productivo, contando con la implicación y la colaboración de todas las instituciones y organizaciones participantes que coinciden en la necesidad de avanzar de manera ágil en la elaboración del protocolo». Además, sirvió para «evaluar de manera particular las dificultades en la aplicación de las medidas preventivas de riesgos» en el SAF, un servicio con una «alta demanda» cuyas particulares condiciones territoriales en cada municipio «hacen cada vez más complicada su gestión por los ayuntamientos».
