Extinguido el incendio de Valdeorras
La Consellería do Medio Rural dio ayer por extinguido el incendio forestal del ayuntamiento ourensano de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, tras quemar una superficie de 1.020 hectáreas, de las que 770 se corresponden con monte raso y 250 de arbolado.
