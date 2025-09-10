La dispar vuelta al entorno urbano tras el covid

La pandemia produjo, entre otros muchos efectos, un cambio en las preferencias de residencia de la población. Ante la tesitura de permanecer encerrados en un piso en una ciudad, muchas personas optaron por marcharse a entornos rurales para disponer de más libertad, huir de las aglomeraciones y desenvolverse en ambientes con, en teoría, menos riesgo de contagio. A esta «huida» de los ámbitos urbanos contribuyó también el impulso del teletrabajo que permitía cumplir con las obligaciones laborales sin hacer acto de presencia física en los centros de producción.

Durante 2020 y el siguiente año este fenómeno de reprodujo en toda España y las grandes áreas urbanas perdieron 130.000 habitantes en España que se fueron a ámbitos con menor densidad poblacional.

Ahora, en 2025, las conurbaciones gallegas no solo han vuelto a la situación ordinaria de prepandemia, de ser focos de atracción para la población, sino que tienen más residentes que los censados en 2019. Todas menos una, la de Ferrol, que todavía no ha alcanzado el nivel poblacional que tenía antes del covid, a pesar de que este año ganó 500 habitantes más que en 2024. Pero aún cuenta con 3.000 personas menos que antes de la pandemia (126.271 frente a 129.346).

Las otras cinco (Vigo-Pontevedra, A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense) han superado ya las cifras de 2019. En Vigo-Pontevedra y Santiago, por encima de los 5.000 habitantes y en A Coruña, más de 13.000. En las otras dos, los crecimientos son más modestos.

Así lo revela un informe del Ministerio de Vivienda en el que analiza el comportamiento demográfico de las 86 grandes áreas urbanas (GAU) que se considera que existen en España y que agrupan una ciudad principal con más de 50.000 habitantes y los núcleos limítrofes con los que funciona con una cierta unidad y que se mueven bajo su influencia.

La concentración de poblacional en el entorno urbano ha reforzado en las primeras décadas de este siglo la dinámica con la que se cerró el anterior. Durante los años de la pandemia, esta tendencia dio la vuelta, al registrar la población residente en las grandes áreas una caída del 0,4%. Ahora ya crece a un ritmo del 1,3% anual.

En el caso de Galicia, esta dinámica es muy clara en el litoral atlántico, sobre todo en los municipios de Pontevedra y en el área de la ría de A Coruña. Este fenómeno se repite con intensidad en toda la costa española, especialmente en el mediterráneo y en el sur, y también en Madrid y su zona de influencia.