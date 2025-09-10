De bagazo de uva a biogás, bioplástico o cosmético

Un proyecto europeo liderado desde Galicia busca dar una segunda vida a los residuos del vino y lograr una gestión sostenible y ecoeficiente de los suelos vitivinícolas. El manejo de residuos como el «bagazo» (restos de piel, semillas y pulpa), el raspón (parte leñosa del racimo que sostienen las uvas), las hojas, las ramas y los frutos descartados forman ya parte de los retos que afronta el sector vinícola en Galicia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) reunió en Santiago de Compostela a los 15 socios del proyecto europeo Soil&WineResidues, una ambiciosa iniciativa que arranca con el objetivo de mejorar la salud y calidad de los suelos en las regiones vitivinícolas del suroeste europeo, minimizar el impacto de los agroquímicos sintéticos como pesticidas y fertilizantes y convertir en recursos valiosos los residuos que genera la elaboración del vino.

Con una duración de tres años y un presupuesto superior al millón y medio de euros, el proyecto está cofinanciado por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea y coordinado por el grupo de Bioquímica y Calidad de Suelos de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), cuya jefa de grupo es la investigadora Montserrat Díaz Raviña.

La investigación agrupa a 15 entidades de España, Portugal y Francia, así como a 92 socios. El objetivo es impulsar un modelo productivo basado en la economía circular y ecoeficiencia en el sector vitivinícola, que conlleve un manejo adecuado del suelo y de los residuos lignocelulósicos. Y Galicia está en el foco del problema y de la solución. En nuestra comunidad, el proyecto aborda directamente los excedentes que tradicionalmente se destinaban a destilados como el orujo: «El bagazo, por ejemplo, se destina mayoritariamente a la destilería, pero estamos en el punto en que ya no es viable procesar todo el que se genera», explica Juan José Villaverde, científico de la MBG y coordinador del proyecto.

«En la denominación de origen Rías Baixas, en los últimos cuatro años se ha producido una media de casi 43.000 toneladas de uva. De esta producción, se puede estimar un 15% de bagazo; lo que representaría 6,4 millones de kilos, y un 7% de raspón; casi 3 millones de kilos. En numerosas bodegas ya no están consiguiendo que las destilerías le recojan todo el bagazo, aunque en alguna sí», asegura el líder del proyecto. Además, el bagazo, una vez destilado, «deja un residuo sólido que también hay que gestionar», completa. «Desde Soil&WineResidues queremos buscar una alternativa al mismo.»

Uno de los objetivos es transformar esos residuos en productos de mayor valor: biofertilizantes, biogás, bioplásticos o ingredientes para la industria cosmética, alimentaria o farmacéutica. «No buscamos una solución única, sino alternativas adaptadas a cada territorio. Lo que puede funcionar en Galicia no tiene por qué ser válido en Francia o Portugal», subraya Villaverde.

Esa diversidad de contextos quedó patente en los primeros encuentros del consorcio. Mientras en Galicia la vendimia se realiza a mano y genera residuos como el raspón, en regiones francesas como Auvernia, Occitania o Nueva Aquitania, donde predomina la vendimia mecanizada, ese residuo prácticamente no existe. Lo mismo ocurre con otros restos: en La Rioja, por ejemplo, la leña de vid —conocida como sarmiento— se comercializa para asar carne.

Esta variedad en la gestión y tipología de residuos hace aún más necesario diseñar soluciones localizadas y escalables. «En Galicia, por la orografía, el tamaño de las explotaciones y el sistema tradicional de viñedo y vendimia que caracterizan nuestros vinos, la mecanización no es sencilla, lo que implica otros retos y costes de gestión», apunta Villaverde.

El proyecto se estructura en torno a dos pilotos: el «Terrativitis», centrado sobre todo en la sostenibilidad de la calidad y salud de los suelos vitivinícolas mediante, por ejemplo, el desarrollo de enmiendas con capacidad bioestimulante o fungicida; y el piloto «Ecolab», que estudia alternativas para la valorización de los residuos del viñedo.

El impacto de los agroquímicos sintéticos como pesticidas y fertilizantes es otra preocupación clave del consorcio. Su uso excesivo deteriora la microbiota del suelo y puede dejar residuos persistentes, lo que compromete su salud a largo plazo. «Queremos generar conciencia en el sector sobre las prácticas que afectan al suelo, porque sin suelo sano no hay viñedo sano», recalca.

Camino hacia una viticultura más sostenible

La revalorización de residuos y la gestión sostenible del suelo forman parte de un mismo enfoque: impulsar un modelo de viticultura basado en la ecoeficiencia y la economía circular. Aunque aún no se disponen de cifras oficiales, el equipo del proyecto advierte que Galicia está cerca de alcanzar un volumen de bagazo que supere la capacidad que actualmente tienen las destilerías para gestionar el volumen de bagazo generado.

«Estamos en un momento clave. Si conseguimos aprovechar estos residuos de forma útil, no solo reducimos costes de gestión para las bodegas, sino que creamos nuevas oportunidades económicas y ayudamos a preservar nuestros suelos», concluye el científico.

«Soil&WineResidues» se presenta así como una oportunidad para transformar un problema del sector vitivinícola en una solución innovadora, con Galicia como laboratorio natural de una viticultura con futuro.