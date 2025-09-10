Alta médica para uno de los brigadistas heridos en los incendios en Galicia

Un brigadista de 26 años que había resultado herido en los incendios ocurridos en agosto en Galicia ha recibido el alta médica, mientras otro compañero y un bombero permanecen ingresados en el hospital de A Coruña.

Según el parte ofrecido este miércoles por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), se ha dado el alta al brigadista que había sufrido quemaduras de segundo grado, con una afectación de su cuerpo del 15 %.

Otro brigadista de 18 años se encuentra estable, pero su pronóstico es grave, tras sufrir quemaduras de tercer grado con un 40 % del cuerpo afectado e intoxicación por inhalación de humo.

Además, un bombero de 46 años, con quemaduras de segundo grado y afectación del 10 % del cuerpo, evoluciona favorablemente.