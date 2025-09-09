La Xunta pedirá al Gobierno una base permanente de la UME en Galicia

Más prevención y mejoras en el dispositivo de extinción. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó esta mañana en el Parlamento un refuerzo “urgente” del convenio suscrito con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Así, el Gobierno gallego asumirá la limpieza de franjas secundarias en los concellos de menos de 10.000 habitantes. Se encargará de notificar a los propietarios que deben desbrozar las parcelas cerca de núcleos poblados y si no lo hacen será la empresa pública Seaga quien acometa estas tareas. Además, el jefe del Ejecutivo autonómico se comprometió a incrementar los medios aéreos de extinción, tanto con la incorporación de más aviones y helicópteros, como con la creación de nuevas bases.

En su comparecencia en el primer pleno del Parlamento tras el descanso estival, el presidente de la Xunta, hizo una llamada a la oposición para dejar los incendios fuera de la confrontación política y llegar a consensos sobre propuestas de futuro.

Rueda reconoció que hay “muchos municipios que por sus dimensiones y capacidades” tienen “dificultades” para garantizar la limpieza de las franjas secundarias. Así, recordó que hay 50 ayuntamientos que no tienen plan de prevención ni están adheridos al convenio entre Xunta y Fegamp. Para forzarlos a que se sumen a este acuerdo y acometan los desbroces se exigirá la adhesión a este convenio como “condición indispensable” para recibir financiación del Fondo de Cooperación Local.

Además el presidente de la Xunta avanzó que se duplicará el presupuesto destinado a estos convenios para la limpieza de parcelas.

Pero además se realizarán cambios normativos para que la Administración gallega pueda entrar directamente a limpiar en fincas situadas en lugares sensibles al fuego en los que los propietarios estén incumpliendo la obligación de mantenerlas en buen estado. Y se exigirá a las comunidades de montes que inviertan un mayor porcentaje de sus ingresos en prevención.

Serán más estrictos con los incumplimientos pues prevén duplicar el número de inspectores que vigilan que estas franjas de seguridad estén limpias.

En materia de extinción, además de incrementar los medios aéreos Rueda explicó que había solicitado a la ministra de Defensa que fije en Galicia una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias.

En su discurso, pese a llamar al consenso al resto de fuerzas políticas lanzó reproches al Gobierno por no haberle enviado medios con agilidad y criticó el “ruído y la política de pancarta” de la oposición.

Besteiro: «Rueda, solo hay un camino posible, su dimisión»

"Rueda, solo hay un camino, su dimisión. Ha evidenciado un fracaso estrepitoso, no estábamos preparados para los incendios por mucho que presumiera. Hay que prevenir y proteger, eso es gobernar y no lo ha hecho, por eso debe irse". Así de contundente inició su turno en la Cámara gallega el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien le echó en cara que "hasta el 15 de agosto" trabajó bien con los efectivos dependientes del Gobierno, pero "después se interpuso Feijóo y decidió solicitar en horas lo que no pidió en días".

"Ourense no necesitaba los fuegos para estar marginada, ya se ve en los presupuestos", manifestó el socialista, que apuntó que "está a la deriva en política territorial". "Necesitamos un gobierno que entienda que debe hacerse cargo de todo el territorio, haciéndolo productivo", zanjó, a la vez que se dirigió a Rueda para decirle que "nadie le compra el discurso de que los incendios eran inevitable".

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia este martes en el Parlamento autonómico / Cedida

Pontón: «Si usted no es responsable de nada, ¿para qué lo queremos?»

"Cuando lo escuchaba, pensaba que sentirían las personas que vieron como ardían sus casas, su modo de vida y la tierra que tanto quieren. Merecen mucho más que su discurso propagandístico y hueco. Su mayor contribución fue ponerse un chaleco amarillo, si quiere tengo uno aquí", señaló la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien pidió la dimisión de Rueda. "Es falso que estos incendios fueran inevitables, es la negligencia de su gobierno. Si usted no es responsable de nada, ¿para qué lo queremos?", cuestionó.

"Reconozca que hubo fallos en la coordinación de las brigadas, que llegaron a estar incomunicadas", le pidió la nacionalista, quien le echó en cara "el recorte de dispositivos y medios". "Por encima, no estaba cubierto al 100%, ¿se puede ser más incompetente?", lamentó. Pontón consideró, así, que "esta desgracia podía evitarse".